LVBP: Vea el mensaje que le manda un miembro del Salón de la Fama a Oswaldo Guillén y a Tiburones de La Guaira (+Declaraciones)

Ya han pasado dos días desde que Tiburones de La Guaira se coronó campeón de la temporada 2023-2024 de la LVBP, un título que sin duda significa bastante para la organización y toda su fanaticada. Ahora, el próximo objetivo a conquistar es nada más y nada menos que la Serie del Caribe.

El elenco dirigido por el manager Oswaldo Guillén debutará este jueves 1 de febrero en la cita caribeña ante Tigres del Licey, por lo que tienen poco tiempo para terminar de finiquitar lo que será el roster que viajará a Miami.

Mientras eso sucede, las felicitaciones tanto al equipo como al propio Ozzie continúan llegando de todas partes del mundo. En esta ocasión, la periodista Elyangélica González tuvo la oportunidad de entrevistar a un pelotero miembro del Salón de la Fama de Cooperstown, quien no dudó en enviar unas grandes palabras a los campeones de Venezuela.

"Yo me siento muy orgulloso de ver que La Guaira acaba de ganar, porque no solo rompen con esa mala racha que tenían, sino que le dan a la fanaticada la oportunidad de ver algo diferente. A mi me alegra y enorgullece ver que en Venezuela el talento se está empezando a desplegar en todas las ciudades", dijo Pedro Martínez, mítico lanzador dominicano.

Cabe recordar que el exgrandesliga hizo vida en las Mayores durante 17 temporadas, en las cuales fue ocho veces All-Star, tres veces ganador del Premio Cy Young, y campeón de la Serie Mundial de 2004 con las Medias Rojas de Boston. Además, el 26 de julio de 2015 fue inducido al Salón de la Fama de Cooperstown de las Grandes Ligas en su primer año de elegibilidad.

"Oswaldo Guillén muchas felicidades. Buen loco te quiero, te amo y te veo aquí en Miami en el LoandDepot", finalizó el dominicano.