MLB: ¿Quién será el siguiente pelotero dominicano en entrar en las boletas al Salón de la Fama?

Las papeletas para el Salón de la Fama de 2025 están preparadas y tras la exaltación de Adrián Beltré, solo un toletero dominicano se unirá como un posible candidato.

Este puesto será del infielder Hanley Ramírez, quien pasó 15 años en las Grandes Ligas y debutó con los Marlins de Miami.

Ramírez jugó 15 temporadas para 4 equipos, incluidos los Medias Rojas y los Marlins. Tuvo un promedio de bateo de .289, 1.834 hits, 271 jonrones, 917 carreras impulsadas y 1.049 carreras anotadas. Ganó el premio al Novato del Año y 2 premios Silver Slugger.

El toletero dominicano tendrá un difícil camino para ingresar puesto que no quedó como uno de los campocortos más destacados durante su época en Las Mayores.

Tras la adición de Adrián Beltré, son 5 peloteros dominicanos que han logrado llegar a la inmortalidad de Cooperstown.

Los cinco jugadores son: Juan Marichal, Pedro Martínez, David Ortiz, Vladimir Guerrero y Adrián Beltré.

Adrián Beltré mostró su agradecimiento tras haber sido seleccionado

"Son cosas que están fuera de mi control, obviamente me siento bien agradecido y bien contento porque me hayan exaltado, y de verdad, voy a tratar de disfrutarlo lo más que pueda, pero todavía no se me ha metido a la cabeza que soy un Salón de la Fama", dijo Beltré al participar en su primera rueda de prensa tras su elección al pabellón de los inmortales de MLB.

Beltré fue escogido en la votación que realiza la Asociación de Escritores de Béisbol de Estados Unidos, cuyos resultados fueron revelados este martes, para formar parte de los nuevos miembros del Salón de la Fama, junto a Todd Helton (79,9 %) y Joe Mauer (76,1 %).