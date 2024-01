LVBP: ¡Emotivo! Oswaldo Guillén agradece a la fanaticada por su incondicional apoyo (+Video)

Las emociones siguen a flor de piel luego de que el pasado domingo los Tiburones de La Guaira se consagraran como los campeones de la temporada 2023-2024 de la LVBP. De esa manera, tanto la organización como su fiel afición volvieron a celebrar un título que se les había hecho esquivo por más de tres décadas.

Los escualos arrancaron la zafra con Edgardo Alfonzo como manager y líder de ese dugout, pero tras una serie de resultados irregulares decidieron poner fin al vínculo a principios de diciembre. Ahí fue cuando la figura de Oswaldo Guillén llegó al rescate para meter al equipo en el Round Robin.

Ya a partir de enero, Tiburones no encontró rival alguno que les hiciera frente durante la postemporada, una situación que los llevó a ganar 10 de sus primeros 11 encuentros para así clasificar nuevamente a la gran final. En dicha instancia tampoco le dieron respiro a Cardenales de Lara, a quienes batieron en cinco juegos.

El haber alzado el trofeo en el estadio Antonio Herrera Gutiérrez de Barquisimeto solo fue una excusa para poder preparar la fiesta del día siguiente. Los autobuses del equipo llegaron en horas de la tarde del lunes a La Guaira bajó un ambiente magnífico y colorido gracias a un mar de personas.

Justamente, Ozzie publicó en sus redes sociales un emotivo video agradeciendo a todos aquellos que estuvieron presentes en ese recibimiento y posterior celebración con ellos.

"Gracias por venir a celebrar esta victoria. Qué orgullo quedar campeón en Venezuela con Los Tiburones. I am so blessed having this opportunity to win here In Venezuela with Tiburones. Gracias por esto. Pa' Encima. Gracias familia", escribió el manager.

Ahora, el próximo objetivo de estos Tiburones está en la Serie del Caribe, un torneo que podría redondear un año que sin duda será inolvidable tanto para la organización como para los fieles fanáticos.