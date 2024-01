LVBP: "Ozzie" Guillén niega haber insultado a los Leones del Caracas. "No manipulen videos"

La sequía ya es historia. Luego de 37 años de una agónica espera, los Tiburones de La Guaira finalmente lograron coronarse campeones de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional, al derrotar en cinco encuentros a los Cardenales de Lara.

De esta manera, los litoralenses le pusieron punto final a una de las mayores sequías que se han visto en el beisbol del Caribe, y lo hicieron con un manager que sabe bien de romper largas esperas, como lo es Oswaldo Guillén, quien ya había hecho lo propio con los Medias Blancas de Chicago en el beisbol de las Grandes Ligas.

Además, Guillén es un guairista de pura cepa, y siendo jugador fue parte importante de aquel anterior título conseguido por Tiburones, en la campaña 1985/86, por lo que no había nadie mejor que él para devolverle la gloria al equipo. Sin embargo, en plena celebración del campeonato, "Ozzie" fue foco de polémica en las redes sociales por unas palabras dichas a sus jugadores.

"Hay que mandar a ***** a todo el mundo, especialmente a ustedes saben quienes", exclamó un eufórico Guillén en plena celebración del octavo título en la historia de los Tiburones de La Guaira, frase que desató diversas reacciones en las redes sociales, ya que muchos interpretaron que fueron dirigidas hacia los Leones del Caracas. Sin embargo, por medio de su cuenta de Twitter, Guillén desmintió rotundamente eso.

"Por favor no manipular un video, fanáticos. Ese mensaje no estaba dirigido a los Leones del Caracas o a ningún otro equipo o jugadores. Ese mensaje fue dirigido y ellos saben quiénes son de verdad. Mi problema no fue contra ningún otro equipo o fanaticada. Gracias", fue el primer tuit escrito por el dirigente litoralense.

Luego, "Ozzie" tuiteó el polémico metraje y aclaró nuevamente la situación. "Este video no fue a ningun equipo y menos a los Leones del Caracas. Esto es una charla a mis peloteros. No fue sobre otra fanaticada y equipo. A todo el que me insultó en el estadio y en las redes hace 3 años, ese mensaje fue hacia ustedes y más nadie. Gracias", expresó.