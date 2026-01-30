LVBP

Desde Dominicana adelantan la posible llegada de Alcides Escobar a Magallanes

Viernes, 30 de enero de 2026

Alcides Escobar sería baja de Dominicana en la Serie del Caribe para reforzar a Magallanes en la Gran Final de LVBP

Alcides Escobar se convirtió en el pelotero más importante para que los Leones del Escogido lograra al título en la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (LIDOM), tras quedarse con el MVP de la serie final contra Toros del Este.

Tomando en cuenta que Venezuela no tendrá representante en la venidera Serie del Caribe, todo estaba listo para que el infielder venezolano siguiera con la organización melenuda en el "clásico caribeño". Sin embargo, desde Abriendo Sports han reportado que el campocorto estaría regresando a la LVBP para reforzar a los Navegantes del Magallanes en la Gran Final contra Caribes de Anzoátegui.

Con esta información, Alcides Escobar no estaría participando con el equipo quisqueyano en Jalisco, ya que fue llamado por los eléctricos para sustituir a un jugador lesionado. generando sorpresa entre los aficionados que esperaban verlo en acción en el torneo caribeño.

¿Jugará Alcides Escobar con Magallanes?

El llamado de Magallanes responde a una necesidad puntual dentro de su roster, lo que termina condicionando la disponibilidad de Escobar para otros compromisos internacionales. El "Sabanero Mayor" estuvo brillante en su desempeño en la LIDOM luciendo promedio al bate de .333, un jonrón, cinco remolcadas, una carrera anotada y un OPS de .833 en cinco desafíos.

En números generales, Escobar ha destacado en su reciente presentación en la temporada invernal, ya que también dejó estadísticas notable con Tiburones de La Guaira durante la ronda regular de la pelota criolla, con average de .316, 26 impulsadas, 55 hits, 24 anotaciones, .355 en porcentaje de embasado (OBP) y un OPS de .792 en 43 juegos.

