​​​​​​​Sacudida en Miami: Novak Djokovic será baja por lesión

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El "Sunshine Double" se queda sin una de sus máximas leyendas. Novak Djokovic ha oficializado su retirada del Masters 1000 de Miami 2026, torneo que arranca esta semana, tras confirmar que padece una lesión en su hombro derecho. La noticia, confirmada por la ATP este domingo, supone un duro golpe para el certamen donde el serbio comparte el récord histórico de seis títulos junto a Andre Agassi.

El origen del problema: El desgaste en Indian Wells

La alarma saltó durante su participación en Indian Wells la semana pasada. Tras una batalla épica y extenuante de octavos de final ante el inglés Jack Draper, en la que Djokovic cayó en el tie-break del tercer set, el balcánico ya daba muestras de una preocupante fatiga física.

Aunque el serbio lució una manga de compresión durante sus partidos en California, el dolor en la articulación se intensificó tras su eliminación. Según fuentes cercanas al jugador, la inflamación no ha cedido lo suficiente como para competir al máximo nivel en el Hard Rock Stadium, donde defendía los 650 puntos obtenidos por su final en 2025 ante el checo Jakub Menšík.

Consecuencias inmediatas en el Ranking ATP

La ausencia de "Nole" tiene un efecto dominó directo en la élite del tenis masculino:

Caída del Top 3: Al no poder defender los puntos de la edición anterior, Djokovic perderá su posición en el escalafón mundial, desplazándose al cuarto lugar.

Ascenso de Zverev: El alemán Alexander Zverev tiene garantizado el regreso al tercer puesto del mundo gracias a esta baja.

Foco en la tierra batida: Con 38 años, Djokovic y su equipo médico han optado por la cautela, priorizando una recuperación total de cara a la gira europea sobre arcilla y su objetivo de defender la corona en Roland Garros.

Un vacío difícil de llenar

Djokovic, que este año registra un balance de 7-2 (incluyendo la final perdida en el Abierto de Australia ante Carlos Alcaraz), deja el cuadro principal de Miami con Jannik Sinner y Alcaraz como los máximos favoritos indiscutibles. El sorteo del cuadro masculino, que se realiza este lunes, deberá reestructurarse ante la ausencia del máximo ganador de Grand Slams de la historia.

"Me duele perderme un torneo tan especial como Miami, pero debo escuchar a mi cuerpo para poder volver lo antes posible en la gira de arcilla", expresó el entorno del jugador tras conocerse la noticia.

El mundo del tenis espera ahora que el hombro del gigante de Belgrado sane a tiempo para la cita de Montecarlo en abril, mientras el Miami Open 2026 inicia su andadura sin su mayor referente histórico en activo.