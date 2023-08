MLB: Mike Trout brinda actualización sobre su regreso con Los Ángeles Angels

Mike Trout es uno de los peloteros más importantes de la temporada con Los Ángeles Angels y tenerlo de regreso con el equipo es vital si se quiere pensar en la postemporada. El jardinero se está recuperando de una fractura de muñeca y brindó importante actualización sobre su estado de forma y cuando puede volver a la alineación en la MLB.

Mike Trout tres veces campeón del Premio MVP de la temporada tuvo una sección de rehabilitación el pasado viernes y se mostró contento por los resultados.... "Mi recuperación está mejorando día a día. Solo lo estoy tomando día a día. Estuve ena la máquina de bateo y el progreso ha sido excelente. Todavía siento un poco de dolor, pero cada día está mejorando".

Trout también entiende que debe recuperarse de la mejor forma posible porque no hay manera de recaer sobre su lesión actual... "Es solo una cuestión de tolerancia al dolor. No es como una lesión en la pantorrilla cuando te preocupa lesionarte nuevamente". El pelotero resaltó que habló con especialistas para conocer los pormenores de su fractura..."hablé con algunos médicos y me dijeron que realmente no puedo volver a lesionarlo, todo se trata de tolerancia al dolor".

Los Ángeles Angels llevan marca de 13-19 desde que Mike Trout fue a la lista de lesionados y están a 6.0 juegos del último lugar del comodín de la Liga Americana. Con solo Shohei Ohtani al equipo le ha costado mucho lograr victorias, además de lo mal que está trabajando tanto la rotación como el bullpen.

Trout también se mostró frustrado por no apoyar a sus compañeros en la cancha... "No estar ahí afuera es lo más difícil para mí en este momento". Sin embargo se mostró optimista con su regreso... "Tengo más confianza con mi swing. Una vez que llegue a un punto en el que el dolor sea soportable, estaré ahí afuera".

Estos son los números de Mike Trout en lo que va de temporada con los Angels: 304 turnos, 54 anotadas, 80 hits, 18 cuadrangulares, 44 impulsadas, .263 promedio, .862 OPS.