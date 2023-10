MLB: Dusty Baker sobre los Astros: “Sólo se puede ir paso a paso”

Otra temporada regular en los libros, la 45ta para Dusty Baker, 19 como jugador, 26 como mánager. Uno podría pensar que el experimentado dirigente se sentaría regularmente y haría balance del viaje que ha hecho; tal vez reflexionar sobre estos años de bonificación en Houston que han sido uno de los tramos más agradables de su vida en el beisbol.

Ya sabes, a los 74 años, ¿tal vez incluso contemplar la jubilación? ¿El último viaje de Dusty? No para Baker.

"No, no lo hago", dijo el estratega de los Astros de Houston este jueves. "Sólo trato de vivir el presente y mirar hacia adelante. Ya sabes, ¿no mirar atrás?". Como decía el gran Satchel Paige, puede que alguien te esté ganando.

Adelante, lanza tu chiste sobre que Baker tiene edad suficiente para haber jugado con Paige. Lo gracioso es que tendrías razón. "Tengo mucho tiempo para sentarme y mirar atrás", dijo, "Ahora no es el momento", enfatizó.

Hay esta pequeña cosa llamada Serie de División de la Liga Americana, que comienza el sábado con los siderales recibiendo a los Twins de Minnesota en el Juego 1 al mejor de 5.

Baker, que cree que manejar a la gente es tan importante como manejar el juego, trabajó con pericia en la sala del Minute Maid Park, riendo y bromeando con los jugadores y entrenadores el este 5 de octubre mientras realizaban un entrenamiento vespertino.

"En cuanto al futuro, hombre, tengo acción ahora", comentó. "Tengo demasiadas cosas en las que pensar a diario. Luego, al final, ya veré". Al final, todos lo veremos.

Los Astros esperan que la temporada termine con otra victoria en la Serie Mundial, igual que el año pasado. Ningún equipo ha repetido como campeón desde que los Yankees ganaron 3 títulos seguidos entre 1998 y 2000. Baker dijo una vez que su "mayor esperanza es ganar campeonatos consecutivos". Ha repetido a menudo la frase: "Si gano uno, ¿por qué no ganar dos?".

Ese ha sido un factor determinante durante toda la temporada.

"Esa fue mi mentalidad todo el año", dijo el piloto cuyo contrato fue renovado por una temporada después del título de 2022. "No he cambiado. Y luego, cuanto más te acercas a tu objetivo, más visible parece que podría suceder. Estamos en el primer paso para conseguirlo. Sólo se puede ir paso a paso.

"Pero estamos mucho más cerca que la semana pasada, mucho más cerca que hace un mes y mucho más cerca que hace seis meses. La cuestión es que estamos en el camino. Si te desvías del camino, no tienes ninguna posibilidad", analizó.

Baker, séptimo de todos los tiempos en victorias como mánager, no ha pasado a proclamar que un segundo título le obligaría a intentar ganar un tercero. Uno tiene la sensación de que, ganen o no los Astros las Series Mundiales, este año será su último; no es que haya habido discusiones sustanciales sobre su retirada.

Las miradas de los que saben cuando se les pregunta si la palabra "R" ha surgido son hilarantes. Eso vendrá después de la temporada. Él ha vivido lo suficiente como para saber que lo mejor es centrarse en el presente, pero puede estar seguro de que no da por sentada esta carrera.

Antes de su etapa con los Astros llevaba dos años alejado de los terrenos de juego. Suponía que su carrera había terminado sin haber ganado una Serie Mundial como dirigente, en cambio, fue un reemplazo de emergencia cuando en Houston despidieron a A.J. Hinch justo antes del inicio de los entrenamientos primaverales en 2020; se suponía que esta unión duraría una temporada, aunque Baker presionó a Jim Crane porque quería al menos tener tiempo suficiente para conseguir su victoria número 2.000.

Cuatro temporadas después, ha llevado a los Astros a dos Clásicos de Octubre y Houston es ahora el favorito de la Liga Americana entrando en la ronda divisional. Antes de dirigir a los siderales nunca había llegado a los playoffs tres años seguidos, ahora es el primer entrenador que lleva a este equipo a la postemporada en cuatro años consecutivos.

"Ha sido un buen partido, un buen matrimonio", dijo.

Y aún no ha terminado.

Fuente: Houston Chronicle