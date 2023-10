MLB: José Altuve buscará establecer esta nueva marca de poder en las postemporadas

En la postemporada de hace 1 año José Altuve no logró acortar distancias respecto a Manny Ramírez por el récord de más cuadrangulares conectados de por vida en esta instancia del máximo nivel del deporte de los bates, guantes y pelotas. Para Astroboy hasta ahora 23 tablazos de cuatro equinas mientras el quisqueyano dejó el tope 29.

Para el Pequeño Gigante las cosas no resultaron tan sencillas ante los serpentineros de Marineros de Seattle, Yankes de Nueva York y Phillies de Filadelfia.

Pero este año se le presenta una nueva oportunidad para igualmente ampliar su marca entre toleteros venezolanos; los siderales están de nuevo en los playoffs y desde este sábado enfrentarán al ganador de la Serie de Comodines entre Twins de Minnesota y Azulejos de Toronto. Ahora bien, ¿qué posibilidades existen de que este año el estelar segunda base de al menos los 6 cuadrangulares que requiere para alcanzar al otrora toletero dominicano de Indios de Cleveland, Medias Rojas de Boston y Dodgers de Los Ángeles (los elencos con quienes jugó en la postemporada)?e

El historial del venezolano es argumento a su favor, ya en los playoffs de 2017 largó 7 vuelacercas (3 en la Serie Divisional contra Medias Rojas, 2 en la Serie de Campeonato ante Yankees y 2 en la Serie Mundial vs Dodgers). Asimismo, en 2019 consiguió 5 (3 en el careo divisional contra Rays y 2 ante Yankees en la disputa por el campeonato en la Liga Americana); en 2020 también sumó 5 (contra Atléticos 2 en la Serie Divisional y 3 ante Rays en la Serie de Campeonato). Para 2021 sumó 5 (1 en el duelo Divisional contra Medias Blancas, 2 en los choques por el título de la americana con Boston y 2 más en el Clásico de Octubre contra Bravos).

Por otra parte, podrían respaldarlo algunos datos vitalicios de jonrones para él. Su porcentaje en ronda regular es de 4.2% (cuadrangulares calculados entre apariciones al plato), mientras que en postemporadas se ubica en 5.41%

Dicho esto, aquí sus cifras ante todos los elencos presentes en estos playoffs: contra Twins ha logrado 3.4%, ante Azulejos 2.3%, vs Rays 4.7%, contra Rangers 4.1%, vs Orioles 2.7%, cuando ha visto a los D-Backs 2.7%, a los Cerveceros 2.2%, a los Marlins 3.7%, a los Bravos 1.4, a los Dodgers 2.3 mientras a contra los Phillies aún no la bota.

