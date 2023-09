MLB: ¡Qué momento! Recuerde a Miguel Cabrera con su fenomenal jonrón contra Roger Clemens en la Serie Mundial (+Vídeo)

Desde que se dio a conocer su firma al sistema MLB con los Marlins de Florida, cuando recibió 1.8 millones de dólares como bonificación en 1999, Miguel Cabrera nos ha maravillado en distintos puntos de su carrera; en su primera temporada en el máximo nivel de la pelota una de esas ocasiones ocurrió en una circunstancia de máxima presión, de esos hechos solo para los grandes, donde los peloteros demuestran de qué están hechos. Esa es la razón por la que a tan solo días de que se cumplan los 20 primeros años de esa jornada, calcada sigue en nuestra memoria.

¿Y es que una Serie Mundial ante los mismísimos Yankees de Nueva York, con su dinastía de finales de los 90 todavía de pie, frágil pero erguida, no les parece en escenario realmente grandioso para un chico de 20 primaveras? Más de uno, a esa edad y bajo un contexto parecido no pudo dar la talla, pero ese no fue el caso del cabrerita venezolano.

Tanto él como esa versión de los Marlins de 2003 eran sorprendentes, se las traían y desde la segunda mitad de ese calendario emularon un tren sin frenos que se llevó por delante a los Phillies de Filadelfia para hacerse del comodín de la Liga Nacional en primera instancia.

Mientras los peces dejaron marca de 51-30 para totalizar 91-70, en ese trayecto José Miguel, el número 20 ese año (Su tradicional 24 era del técnico Tony Pérez) dejó promedio de bateo en .272, porcentaje de embasado en .331, slugging de .467, OPS de .798, además de que ligó 78 imparables, 19 de ellos dobles, 2 triples, 11 cuadrangulares, anotó 35, remolcó 56, sacó 24 boletos, 3 intencionales, se ponchó 78 veces para dejar en 318 apariciones en el plato, así dejó en 7.6 su porcentaje de bases por bolas y el de ponches en 25.5.

Tengamos presente que ese año la cifra media en average fue .264, el OBP quedó en .333, el slugging se ubicó en .422, el OPS en .755, el porcentaje de pasaportes fue de 8.5 y el de ponches en 16.4, es decir, se muchacho en varios apartados dejó números mejores que la mayoría de colegas. Así, en buena parte, se vislumbró lo que vendría para la postemporada.

En la Serie Divisional nada mal lo hizo contra Gigantes de San Francisco: .286 de promedio, .333 en OBP, .429 de slugging, .762 de OPS, con 4 inatrapables, 2 biangulares, 1 pisada del plato, 3 remolcadas, 1 boleto y 3 ponches.

Más apoteósico fue en la Serie de Campeonato, donde volvió añicos a los Cachorros de Chicago que a un suspiro quedaron de la Serie Mundial; en este instancia el recio criollo ligó .333, con .394 en porcentaje de embasado, .633 de slugging, 1.027 de OPS, 10 imparables, 3 tablazos de cuatro esquinas, 9 anotaciones, 6 remolcadas, 2 boletos y 6 ponches. Fueron números para ser el Jugador Más Valioso solo que a Iván Rodríguez se le “ocurrió” impulsar 10 anotaciones por ejemplo.

Ya en el Clásico de Octubre las glorias siguieron para Miguelito no se lució por lo elevado de sus guarismos, (.167 en promedio, .200 en OBP, .292 de slugging, .492 en OPS), sino por el fantástico temple que mostró ante una leyenda de la talla de Roger Clemens, y de paso, en el primer turno de esa noche. Tan genial fue el turno que aún recordamos dónde y con quiénes vimos ese momento.

El “Cohete” sin dudas era un serpentinero intimidante y el lanzamiento inicial fue uno de sus rectazos, solo que pegado hacia el cuerpo de Cabrera quien lo asumió con filosofía; segundo envío recta en la esquina de afuera que el muchacho abanicó fallo. Tercera serpentina, por poco contactó la esférica y mantuvo el chanche. Cuarto lanzamiento, primera bola del turno; quinto envío de nuevo foul. Sexto lanzamiento, foul por los lados de tercera base; séptima serpentina, una nueva recta a la que Miguel rápido sacó el bate, la bola abandonó el parque por el jardín derecho y lástima que en ese tiempo no había Statcast para medir ese tablazo.

Con ese cuadrangular el de Maracay remolcó a I-Rod y coronó rally de 3 rayitas de los Marlins, que en ese partido requirieron entradas adicionales, 12, donde vencieron a los Yankees con el jonrón walk off de Alex González, pero antes de eso, José Miguel Cabrera Torres impactados nos dejó a todos por el modo en que se sobre puso al enfrentamiento contra Roger Clemens. Solo los grandes son capaces de lograrlo, por cosas así eventualmente será otro venezolano en el Salón de la Fama del principal escenario de los bates, guantes y pelotas.

Nota: Antes de ese turno Roger Clemens tenía 20 temporadas de experiencia en Grandes Ligas, 606 juegos iniciados, 310 victorias, 6 Premios Cy Young y 1 Jugador Más Valioso. Miguel Cabrera solo había jugado 87 partidos en la MLB.