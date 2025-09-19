La incógnita del bullpen de los Dodgers: ¿Un refuerzo de lujo o una apuesta a futuro?

Suscríbete a nuestros canales

La temporada de las Grandes Ligas entra en su fase crucial y, con la vista puesta en los playoffs, Los Angeles Dodgers se enfrentan a una pregunta que podría definir su éxito en octubre: ¿qué papel jugará el lanzador japonés Roki Sasaki en el tramo final del año? El "Monstruo de la Era Reiwa", quien firmó con el equipo en enero, ha tenido un inicio de carrera en la MLB marcado por las lesiones y un rendimiento por debajo de las expectativas iniciales.

Estadísticas y contexto de la situación

Sasaki, de 23 años, llegó a los Dodgers con una impresionante hoja de vida de la Liga Japonesa de Béisbol Profesional (NPB), donde en 2024 acumuló un récord de 10-5 y una sólida efectividad de 2.35 en 111 entradas lanzadas. Estas cifras, que incluían 129 ponches, lo posicionaban como uno de los talentos más codiciados del béisbol internacional.

Sin embargo, su debut en la MLB ha sido un camino de obstáculos. Después de una prometedora pretemporada, Sasaki se lesionó el hombro en mayo y ha estado fuera de acción desde entonces. Sus estadísticas en la temporada 2025 reflejan las dificultades que ha enfrentado: un récord de 1-1 con una efectividad de 4.72 y un total de 24 ponches en 34.1 entradas lanzadas a nivel de Grandes Ligas.

El debate en Los Ángeles

Con la postemporada a la vuelta de la esquina, el debate en torno a Sasaki se centra en si el equipo puede confiar en él para reforzar un bullpen que ha sido inconsistente. Si bien los Dodgers tienen una de las mejores rotaciones de la liga con nombres como Shohei Ohtani, Yoshinobu Yamamoto y Blake Snell, la profundidad del relevo ha sido un punto débil en ciertos momentos.

Fuentes cercanas al equipo indican que Sasaki, quien ha estado en rehabilitación en ligas menores, podría tener una oportunidad de demostrar su valía en el bullpen. Un rol como relevista de lujo o en situaciones de alta presión le permitiría a los Dodgers aprovechar el potencial de su recta de más de 100 mph sin la exigencia física de un abridor.

La decisión final, sin embargo, dependerá de su rendimiento en sus próximas apariciones de rehabilitación. Su efectividad en Triple-A ha sido de 6.75 en cinco apariciones, un número que refleja la necesidad de readaptarse al juego y recuperar la forma. El reloj avanza, y Roki Sasaki tiene poco tiempo para convencer a la gerencia y al cuerpo técnico de que es una pieza clave en la búsqueda del campeonato.

