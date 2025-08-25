Jazz Chisholm Jr. consigue la primera cifra redonda de jonrones en su carrera contra Boston (+video)

Suscríbete a nuestros canales

Los Yankees de Nueva York buscan quitarse este domingo, el yugo de los Medias Rojas de Boston y evitar ser barridos, siendo uno de los protagonistas el infielder Jazz Chisholm Jr. con su primera cifra redonda de cuadrangulares de por vida.

Hasta el momento, los "Mulos del Bronx" están superando a los dirigidos por Alex Cora con marcador de 2-5 y quien aperturó la pizarra fue justamente el jugador de 27 años.

Jazz Chisholm Jr. exhibe todo su poder:

Después de un primer episodio sin anotaciones, Chisholm vino a batear por primera vez en el choque contra el derecho Dustin May en la parte baja del segundo capítulo.

En cuenta de 0-1, el pitcher derecho retó al bateador de los Yankees con un envío alto y pegado, el cual Chisholm leyó muy bien, para atacarlo y conectar un inmenso cuadrangular por todo el jardín derecho, para traer con la grúa a su compañero que estabas corriendo en la inicial.

Jazz Chisholm Jr. llega a 100 cuadrangulares en su carrera:

Está conexión de cuatro esquinas, significó el bambinazo número 23 en el presente torneo, para Jazz, quien igualmente alcanzó los primeros 100 estacazos de vuelta completa en su carrera como bigleaguer.

Aunado a eso, el infielder está a un vuelacercas de igualar su tope personal en una zafra en este apartado (24). Chisholm, igualmente sumó su rayita remolcada número 60 en este 2025 bastante productivo, para él.