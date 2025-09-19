Estos son los lanzadores venezolanos para la jornada de este 19 de septiembre

Suscríbete a nuestros canales

Venezuela tendrá presencia en el montículo en la jornada de este viernes por la noche en la temporada 2025 de las Grandes Ligas. Pablo López será el encargado de imponer autoridad con los Mellizos de Minnesota, en busca de cerrar el año con el pie derecho.

El 'Doctor' tomará la bola para subirse en el morrito en la cartelera de este 19 de septiembre, donde abrirá una serie de cuatro encuentros consecutivos contra los Cleveland Guardians, que se mantiene luchando por el banderín en la División Central de la Liga Americana y los puestos de clasificación a Postemporada.

De hecho, el derecho afronta un desafío complicado, tomando en cuenta que la franquicia de Ohio luce inspirada en la recta final de la campaña con siete victorias consecutiva, racha que le ha permitido soñar con el título divisional en el joven circuito.

Pablo López vs Guardians

El nativo de Cabimas tomará el morrito después de ser nominado al Premio Roberto Clemente a inicio de semana. Desde que fue activado por los Mellizos de Minnesota, el lanzador criollo ha completado por lo menos las cinco entradas en sus dos presentaciones.

En su duelo contra Cleveland, Pablo López tendrá la oportunidad de nivelar su registro vitalicio contra la mencionada organización. Previo a la jornada de este viernes, el serpentinero posee marca de dos ganados y tres reveses, 31 ponches y una efectividad de 3.40 en siete aperturas.

Además de eso, el estelar de Minnesota buscará mejorar su récord en la presente temporada de MLB, donde cuenta con foja de cinco victorias y cuatro caídas, 1.10 de WHIP, 71 abanicados y ERA de 2.64 en 71.2 entradas de labor.