Este dominicano se perfila al 40-40 ¿Podrá lograrlo?

Una temporada de 40 jonrones y 40 bases robadas es una presentación simplemente superlativa en las Grandes Ligas. Muy pocos peloteros han tenido la oportunidad de alcanzarlo en la historia de MLB, siendo Ronald Acuña Jr. y Shohei Ohtani entre los últimos en registrar la hazaña.

Ambas estrellas lo consiguieron en campañas consecutivas y con hitos nunca antes visto en Las Mayores. El venezolano se convirtió en el primer pelotero con 40 cuadrangulares y 70 estafadas, mientras que, el japonés consiguió la inédita marca del 50-50 en su primer año con Los Angeles Dodgers.

En la presente temporada, dos nombres cuentan con serias aspiraciones de unirse al club del 40-40. A mes y un medio de que termine la ronda regular, PeteCrow-Armstrong y José Ramírez son los principales candidatos a conquistar la hazaña de vuelacercas y robos.

José Ramírez busca romper con lo imposible

'Mr. Lapara' se encamina al 40-40 en la temporada regular, aspiración que se ha convertido en costumbre en su recorrido en las Grandes Ligas. El dominicano se ha quedado a las puertas de registrar el hito en su carrera, incluyendo en la pasada edición donde le faltó un jonrón para unirse al selecto club.

Con más de un mes de participación con los Cleveland Guardians, Ramírez cuenta con 26 jonrones y 36 bases estafadas después de 122 partidos. Aunque no evitó la derrota de su equipo frente a Arizona Diamondbacks, el jugador estuvo productivo tras ligar de 3-2 con par de remolques, dos anotadas y dos pasaportes.

Los 40 estafadas para Ramírez pareciera que es cuestión de tiempo. Sin embargo, los 40 vuelacercas luce un camino complicado para la actual figura de Cleveland, que deberá sonar al menos 14 bambinazos en un periodo de 37 partidos, que son los desafíos que le restan a su equipo en la temporada.