Venezuela sumará a un nuevo grandeliga en su listado histórico de MLB con la llamada de Jhostynxon García por los Medias Rojas de Boston. El prospecto número tres de la patirrojos se convertirá en el pelotero 500 nacido en el país en ver acción en el mejor béisbol del mundo.

El jardinero de 22 años podría tener un debut de lujo en Las Mayores, ya que la franquicia de Massachusetts se encuentra en una serie de cuatro partidos contra los Yankees de Nueva York en el mítico Yankee Stadium. El patrullero recibió la convocatoria a las Grandes Ligas después de una participación notable con el madero en Las Menores.

'La Contraseña' no solo se convertirá en el venezolano 500 en MLB, sino que será el primero apureño en dar el salto en la máxima categoría de la pelota. Con el venidero estreno, Apure saldrá de la lista de esos estados del país que no han visto a su bigleaguer en el béisbol.

El único estado de Venezuela que aún no tiene un grandeliga

Jhostynxon García será el primer apureño en ver acción en las Grandes Ligas. Con este debut, Amazonas quedará en solitario entre los estados de Venezuela como el único sin producir bigleaguers en territorio criollo.

Antes del llamado del joven patrullero, Tucupita Marcano se convirtió en el primer jugador nacido en Delta Amacuro en participar en Las Mayores con los Piratas de Pittsburgh. Del otro lado, Carabobo (72) y Distrito Capital (73) son los estados con más representantes en MLB, de acuerdo con Baseball Reference.