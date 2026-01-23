Borrón y cuenta nueva: Los 6 "dormidos" que prometen asaltar la postemporada en 2026

El béisbol de las Grandes Ligas siempre ofrece segundas oportunidades, y tras una temporada 2025 donde equipos como los Dodgers y los Azulejos dominaron los titulares, el enfoque ahora se centra en aquellos que vieron los playoffs desde casa. Existe un candidato por división con las credenciales necesarias para dar el salto de la eliminación a la gloria en octubre de 2026.
Liga Americana: agresividad y juventud
-
Este: Baltimore Orioles Tras un 2025 decepcionante (75-87) marcado por las lesiones, los Orioles han pasado al ataque. La gerencia de Mike Elias no ha escatimado en gastos, sumando piezas de élite como el slugger Pete Alonso y el cerrador Ryan Helsley. Con un roster repleto de talento joven que ya ha madurado, Baltimore es el favorito para recuperar su estatus de contendiente.
-
Central: Kansas City Royals En una división que se mantiene abierta, los Reales aparecen como la opción lógica para sorprender. Mientras otros rivales directos atraviesan procesos de reestructuración, Kansas City confía en que su núcleo actual dé el paso definitivo hacia la competitividad.
-
Oeste: Athletics La elección más audaz del análisis. A pesar de no ser la opción "segura" frente a potencias como Rangers o Astros, los Atléticos cuentan con una de las ofensivas más dinámicas del joven circuito. Si su pitcheo logra sostener el ritmo, su explosividad al bate podría ser el factor X de la división.
Liga Nacional: sed de revancha y nuevas caras
-
Este: New York Mets Los de Queens han sido protagonistas del mercado invernal, destacando la reciente adquisición del as dominicano Freddy Peralta. Con una nómina balanceada y una rotación fortalecida, los Mets buscan sacudirse la mala fortuna del año pasado y escoltar a los Filis en la lucha por el banderín.
-
Central: Pittsburgh Pirates A diferencia de unos Cardenales que parecen estancados, los Piratas muestran una urgencia renovada. Con un núcleo joven hambriento y una división donde los favoritos (Cerveceros y Cachorros) podrían ceder terreno, Pittsburgh tiene el camino trazado para pelear un puesto de comodín.
-
Oeste: Arizona Diamondbacks Apenas dos años después de su viaje a la Serie Mundial, Arizona se encuentra en una posición de "ahora o nunca". Tras quedar fuera en 2025 debido a inconsistencias defensivas y lesiones en su rotación, se espera que un cuerpo de lanzadores saludable les permita competir cara a cara con los gigantes de la división.