Borrón y cuenta nueva: Los 6 "dormidos" que prometen asaltar la postemporada en 2026

El béisbol de las Grandes Ligas siempre ofrece segundas oportunidades, y tras una temporada 2025 donde equipos como los Dodgers y los Azulejos dominaron los titulares, el enfoque ahora se centra en aquellos que vieron los playoffs desde casa. Existe un candidato por división con las credenciales necesarias para dar el salto de la eliminación a la gloria en octubre de 2026.

Este: Baltimore Orioles Tras un 2025 decepcionante (75-87) marcado por las lesiones, los Orioles han pasado al ataque. La gerencia de Mike Elias no ha escatimado en gastos, sumando piezas de élite como el slugger Pete Alonso y el cerrador Ryan Helsley. Con un roster repleto de talento joven que ya ha madurado, Baltimore es el favorito para recuperar su estatus de contendiente.

Central: Kansas City Royals En una división que se mantiene abierta, los Reales aparecen como la opción lógica para sorprender. Mientras otros rivales directos atraviesan procesos de reestructuración, Kansas City confía en que su núcleo actual dé el paso definitivo hacia la competitividad.