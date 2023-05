MLB: ¡Encendido! Gleyber Torres llega a siete juegos al hilo con imparables (+Video)

Luego de unas semanas difíciles con el madero, Gleyber Torres muestra una cara del todo distinta, muy parecido al muchacho que nos maravilló durante sus 2 primeras temporadas en las Grandes Ligas con los Yankees de Nueva York.

Durante la jornada de este jueves, el caraqueño completó su 7mo partido al hilo dando al menos 1 imparable, lo consiguió en su último turno al bate, en el que de paso, remolcó las 2 únicas rayitas de los Bombarderos del Bronx que cayeron ante los Rays de Tampa Bay, 8x2.

En ese chance, el hijo de Eusebio consiguió las bases llenas contra el relevista Javy Guerra, en conteo de 1 bola y 2 strikes, mandó sencillo al jardín central que engomó a Willie Calhoun y Anthony Rizzo.

Gleyber Torres drives in the only 2 Yankee runs of the night



(via @TalkinYanks)pic.twitter.com/3oSm7W0yn3