LIDOM: Lewin Díaz no descansará hasta ponerse el anillo de campeón con Estrellas Orientales

Las Estrellas Orientales en la campaña 2022-2023 se quedaron a tres compromisos de levantar su cuarto campeonato de la Liga de Beisbol Profesional de la República Dominicana.

Para esta nueva zafra han anunciado una gran cantidad de figuras, con la mira de completar el objetivo que no pudieron lograr hace un año, uno de esos personajes es Lewin Díaz, quien cuenta con tres años de experiencia en la Grandes Ligas.

El inicialista se reporto este lunes al combinado verde, según sus palabras se encuentra en forma, "me siento súper bien, como siempre mucho calor pero nos adaptamos rápido, yo soy del caribe al final y de verdad súper bien, con la meta de ser campeones este año, el año pasado llegamos lejos pero no pudimos completar el objetivo". Fueron las primeras declaraciones del perteneciente a los Orioles de Baltimore.

Díaz terminó tarde su temporada ya que la sucursal Triple A de los Orioles llegó hasta la final del certamen, por lo que se mantuvo activo hasta el pasado 2, a pesar de ello, se mantuvo en forma para llegar listo, "Me mantuve haciendo gimnasio, corría, no hice muchos swings porque quería descansar un poquito, pero me mantuve para o llegar aquí fuera de forma".

La idea del jugador es estar activo desde el inicio de la campaña, "es mi plan, yo tengo que hablar con la directiva para ver que planes tenemos, pero yo vine ready para el primer día, yo vine a jugar pelota y ayudar al equipo en lo más que pueda".

Para cerrar indicó hasta donde acompañará a las Estrellas en esta campaña, "mi objetivo es hasta que tenga el anillo en la mano, cuando tenga ese anillo puedo decir ya terminé, pueden pasar muchas cosas en el camino pero mi objetivo es llegar con el equipo hasta el final".