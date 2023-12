NBA: ¡Necesita ayuda! Esto fue lo que dijo Jusuf Nurkić sobre el puñetazo que le dio Draymond Green (+Video)

Jusuf Nurkić es la nueva víctima de Draymond Green en la presente temporada de la NBA. El centro europeo fue agredido con un manotazo por el jugador de los Golden State Warriors, en la jornada de este martes por la noche en Arizona.

El pívot de 2.11 de estatura se encontraba marcando al polémico ala-pívot de los californianos cuando sin razón alguna recibió un puñetazo, que lo dejó tendido por varios segundo en el tabloncillo del Footprint Center. Green fue expulsado inmediatamente del compromiso, que terminó en victoria de los Phoenix Suns 119-116.

Tras la victoria, el bosnio habló sobre el incidente con el centro de los Warriors e hizo una comparativa con el altercado que tuvo con el jugador de los Minnesota Timberwolves, Ruby Gobert, el pasado mes de noviembre.

"No sé qué le pasa, necesita ayuda. Me alegro que no haya intentado ahorcarme. No tiene nada que ver con el baloncesto", declaró Nurkić en la rueda de prensa post partido.

El bosnio es uno más en la larga lista de jugadores que han sido lastimados por el ala-pívot de los Warriors en su trayectoria en la NBA. El europeo se une a estrellas como LeBron James, James Harden y Nikola Jokic como parte de los que han sido agredido por Green.

Pese al golpe, el pívot de los Suns se mantuvo en cancha y terminó como una de las figuras en el desafío al aportar 17 puntos, 13 rebotes y un robo de balón en 31 minutos en cancha. Nurkić atraviesa por una buena campaña con Phoenix con 11.8 unidades por juego, 9.1 tableros y 3.8 asistencias en 23 partidos disputados.