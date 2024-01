NBA: ¡Le lanzó con todo! Mira lo que dijo Draymond Green sobre las declaraciones de Kevin Durant

Draymond Green parece estar recuperado y ya entrena con los Golden State Warriors para regresar a los tabloncillos de la NBA.

Después de terminar un 2023 cargado de suspensiones, el ala-pívot quiere comenzar un nuevo año brillando por todo lo alto y siendo noticia por su juego defensivo y no por sus malas actitudes que lo llevaron a sancionarlo de manera indefinida.

El posible retorno del experimentado sería una extraordinaria adición para la franquicia de La Bahía, quienes ocupan el decimosegundo lugar y con récord negativo en la Conferencia Oeste. Mientras se prepara, el cuatro campeón de la NBA se sinceró en su podcast y dejó varios mensajes contundentes contra su ex compañero de equipo, Kevin Durant.

Cuando se conoció la suspensión indefinida de Green, el actual jugador de los Phoenix Suns fue el primero en pronunciarse y dejó saber su preocupación y esperaba que el ala-pívot recibiera toda la ayuda para regresar a las canchas. "Conozco a Draymond y no es así", dijo Durant en su momento.

Pese a esto, el interno de Golden State expresó su enfado hacía las declaraciones del 13 veces All-Star y los tomó como un ataque hacia él. "Realmente me cabreó mucho cuando Kevin Durant dijo: 'Él no era así cuando yo estaba cerca. Espero que reciba la ayuda que necesita'", comentó el ala-pívot en su podcast.

Aunque vio las palabras de Durant como un "ataque", el estelar de los Warriors dijo que lo iba asimilar como una persona que se preocupa por él.

Tras conocerse las palabras de Green, la estrella de los Suns reaccionó y manifestó que no quiso expresarse con malas intenciones. "Draymond es un compañero de equipo increíble. No quise decir que no hubiera mala voluntad por lo que dije", agregó.