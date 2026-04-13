SPB

SPB: Estos son los juegos de la semana 7 del torneo

 

La SPB disputará la séptima semana del torneo y estos son los juegos que verás en vivo y gratis a través de Meridiano Televisión 

Por

Meridiano

Lunes, 13 de abril de 2026 a las 11:07 am
SPB: Estos son los juegos de la semana 7 del torneo
Suscríbete a nuestros canales

Por Andrea Matos Viveiros

La SPB entra en su séptima semana de competencia. Mira aquí cómo va la clasificación y cuáles juegos transmitirá, en vivo y gratis, Meridiano Televisión rumbo al final de la ronda regular.

Sintoniza a través de señal abierta gratuita o en HD por Simpleplus, InterGo, NetUno Go y Aba TV Go.

SPB: en vivo para esta semana 

SEMANA 7 DE BALONCESTO CRIOLLO

  • Martes 14 de abril: Diablos de Miranda vs Héroes de Falcón / inicio 7:00 p.m.

  • Miércoles 15 de abril: Cocodrilos de Caracas vs Guaiqueríes de Margarita / salto entre dos 7:00 p.m. 

  • Jueves 16 de abril: Diablos de Miranda vs Guaiqueríes de Margarita / balón al aire 7:00 p.m.

  • Sábado 18 de abril: Spartans Distrito Capital vs Diablos de Miranda / inicio 6:00 p.m.

  • Domingo 19 de abril: Marinos de Anzoátegui vs Centauros de Bolívar / salto entre dos 6:00p.m.

No te pierdas los mejores encuentros del baloncesto criollo a través de la multiplataforma deportiva de Venezuela: Meridiano.

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
MLB Hipismo La Rinconada Laurel Park José Altuve
Lunes 13 de Abril de 2026
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
Baloncesto

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

¿Quiere recibir notificaciones de alertas?