Supercopa Endesa: ¿Cuántos títulos tiene el Valencia Basket?

El Valencia Basket ha añadido una página dorada a su historia tras alzarse con la Supercopa Endesa Málaga 2025, al derrotar en una emocionante final al Real Madrid. Este triunfo marca el inicio de la temporada con un trofeo de prestigio y eleva la cuenta de títulos de la sección masculina a un total de ocho trofeos oficiales.

La victoria, sellada en un disputado encuentro ante el eterno rival, simboliza la segunda Supercopa de España en el palmarés del club, replicando la gesta lograda en 2017.

Ocho trofeos de oro

Antes de esta histórica jornada en Málaga 2025, el palmarés del equipo masculino del Valencia Basket ostentaba un total de siete títulos:

Competición Número de títulos Años EuroCup 4 2003, 2010, 2014, 2019 Supercopa de España 1 2017 Campeonato de Liga 1 2017 Copa del Rey 1 1998 Total 7 títulos

Con la brillante conquista de la Supercopa Endesa 2025, la "Naranja Mecánica" suma su octavo trofeo oficial a su vitrina, consolidando su posición como uno de los clubes más importantes del baloncesto español y continental.

¿Cuál es su palmarés completo?

Cabe destacar, que el éxito del club no se limita a la sección masculina. Al considerar la totalidad de los títulos logrados por la entidad Valencia Basket (incluyendo los cosechados por el potente equipo femenino) la cifra de trofeos se expande significativamente, reflejando el compromiso del club con el baloncesto en todas sus categorías.

El palmarés total de la entidad se enriquece con las conquistas de Valencia Basket Femenino, entre las que destacan:

EuroCup Women (1)

Supercopas Ligas Femeninas (3)

Supercup Women (1)

LF Endesa (Liga Femenina) (3)

Copa de la Reina (1)

De esta forma, la organización 'taronja' celebra la Supercopa Endesa 2025 como un logro que engrandece su ya extenso y exitoso historial en el deporte de la canasta.