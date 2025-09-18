¡En picada! Así quedó Venezuela en la última actualización del ranking FIBA

Suscríbete a nuestros canales

La Federación Internacional de Baloncesto (FIBA) dio a conocer la nueva actualización del ranking después de finalizar la Americup y el Eurobasket, que dejó como campeones a las selecciones de Brasil y Alemania, respectivamente.

La Vinotinto de las Alturas tomó movimientos en la posiciones luego de finalizar su participación en la Copa América del baloncesto, donde no logró pasar de la fase de grupo, tras ceder en partidos contra Canadá y Puerto Rico y conseguir solo una victoria en tiempo extra ante su similar de Panamá.

El pobre desempeño del combinado nacional se refleja en el ranking FIBA con el vigesimoctavo puesto del mundo, descendiendo hasta tres posiciones y destacando como la séptima mejor selección americana, escalafón que lidera Estados Unidos tanto en el continente como en el mundo.

Actualización del Ranking FIBA

Estados Unidos - 845.8 puntos Alemania - 765.9 Serbia - 761.8 Francia - 756.5 Canadá - 753.1

8. Argentina - 708.3

10. Brasil - 699.4

16. Puerto Rico - 613.5

21. República Dominicana - 499.6

28. Venezuela - 395.5

Pese a que lograron al clasificación a la Americup 2025, han sido poco los resultados positivos para Venezuela en los últimos años, desempeños que se han convertido en una consecuencia en cada actualización del ranking FIBA. El combinado vinotinto llegó a estar posicionada entre los primeras 20 selecciones del mundo.