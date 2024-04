Entérate: ¿Cómo activar el modo espía de WhatsApp?

Los desarrolladores de Meta anuncian nuevas funciones, en aras de garantizar una óptima experiencia de los usuarios. En este sentido, los internautas tienen habilitada la opción en WhatsApp para observar estados sin ser descubiertos. Se trata del “modo espía”, el cual se puede configurar directamente desde la aplicación.

¿Cómo puedo activar el modo espía?

Para activarlo, solo debes cumplir con algunos pasos que te detallamos a continuación:

Ingresa en la sección “configuración” de WhatsApp.

Selecciona tu “cuenta”.

Elige el campo de “privacidad”

Haz clic en “confirmaciones de lectura” y desactiva la función.

Después de realizar estos cambios, tus contactos no sabrán si leíste o no sus mensajes, pues no se verá reflejado con la doble tilde azul, denominado “confirmación de lectura”. A partir de este momento, no podrás saber si alguien leyó o no tus mensajes, ni si visualizaron tus estados.

¿Cómo activar el modo "coquette"?

Para los aficionadas de lo vanguardista, pueden utilizar el llamativo lazo rosado. Es importante mencionar que no puede realizarse desde WhatsApp, tendrás que recurrir a la ayuda de otras aplicaciones.

El movimiento "coquette" está en auge y si deseas formar parte de esta tendencia, te brindamos una guía completa:

Descarga en Google una imagen en formato PNG que contenga el logo de WhatsApp con el lazo rosado.

Seguidamente, accede a la tienda virtual de tu equipo móvil y descarga la aplicación llamada “Nova Launcher”.

Abre la aplicación y selecciona la opción “editar”. Después, elige “aplicaciones” y busca la imagen del logo de WhatsAapp descargada previamente.

Define el tamaño de la imagen.

Visualiza el ícono y pulsa “Listo”, para activar los cambios efectuados.

Una vez modificado, es importante que agregues una imagen como fondo de pantalla que se adapte al estilo “coquette”. En el buscador de Google conseguirás una amplia variedad, escoge la de tu preferencia.

Luego, accede a la aplicación de WhatsApp y pulsa el ícono de tres puntos, ubicados en la esquina superior derecha. Ahora, selecciona la opción de “ajustes” y después, “chats”. Seguidamente, elige la función “fondo de pantalla”. Por último, pulsa el botón “cambiar” y elige la foto respectiva.

Por último, adáptala al tamaño de la pantalla y selecciona la opción de “establecer como fondo de pantalla”.