West Ham United vs Wolverhampton: previa, horario y cómo llegan para la fecha 32 de la Premier League

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A partir de las 15:00 horas el próximo viernes 10 de abril, Wolverhampton visita a West Ham United en el estadio Boleyn Ground, por el duelo correspondiente a la fecha 32 de la Premier League.

Así llegan West Ham United y Wolverhampton

Después de caer en su último partido, el equipo local quiere reencontrarse con la victoria delante de su gente y conseguir los tres puntos. La visita sólo rescató una unidad en la jornada anterior y luchará por quedarse con el triunfo.

Últimos resultados de West Ham United en partidos de la Premier League

West Ham United recibió un duro golpe y cayó 0 a 2 ante su rival Aston Villa. En los últimos encuentros del torneo, sumó 1 partido ganado, 2 empatados y 1 perdido. Ha recibido 8 goles y registró 4 a favor.

Últimos resultados de Wolverhampton en partidos de la Premier League

Con un punto para cada uno finalizó el juego anterior entre Wolverhampton y Arsenal, con un marcador 2-2. Con resultados irregulares en las jornadas más recientes, el equipo cuenta con 2 triunfos, 1 empate y 1 partido perdido. Marcó 8 goles al rival y le han convertido 6 tantos en esos cotejos.

Los resultados de sus últimos 5 partidos jugados fueron 3 ganados para el local y 2 el visitante. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 3 de enero, en el torneo Inglaterra - Premier League 2025-2026, y Wolverhampton se impuso por 3 a 0.

El local se ubica en el décimo octavo puesto con 29 puntos (7 PG - 8 PE - 16 PP), mientras que el visitante tiene 17 unidades y se coloca en vigésimo lugar de la tabla (3 PG - 8 PE - 20 PP).

Jarred Gillett es el árbitro designado para controlar el partido.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Arsenal 70 31 21 7 3 39 2 Manchester City 61 30 18 7 5 32 3 Manchester United 55 31 15 10 6 13 18 West Ham United 29 31 7 8 16 -21 20 Wolverhampton 17 31 3 8 20 -30

Fechas y rivales de West Ham United en los próximos partidos de la Premier League

Fecha 33: vs Crystal Palace: 20 de abril - 16:00 (hora Argentina)

Fecha 34: vs Everton: 25 de abril - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 35: vs Brentford: Fecha y horario a confirmar

Fecha 36: vs Arsenal: Fecha y horario a confirmar

Fecha 37: vs Newcastle United: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Wolverhampton en los próximos partidos de la Premier League

Fecha 33: vs Leeds United: 18 de abril - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 34: vs Tottenham: 25 de abril - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 35: vs Sunderland: Fecha y horario a confirmar

Fecha 36: vs Brighton and Hove: Fecha y horario a confirmar

Fecha 37: vs Fulham: Fecha y horario a confirmar

Horario West Ham United y Wolverhampton, según país

Argentina: 16:00 horas

Colombia y Perú: 14:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:00 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 15:00 horas

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