Italia - Serie A 2025-2026

Udinese vs Parma: previa, horario y cómo llegan para la fecha 33 de la Serie A

Udinese y Parma se enfrentan en el estadio Stadio Friuli. El duelo se jugará el sábado 18 de abril desde las 09:00 horas.

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Miércoles, 15 de abril de 2026 a las 10:37 am
Udinese vs Parma: previa, horario y cómo llegan para la fecha 33 de la Serie A
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El juego entre Udinese y Parma se disputará el próximo sábado 18 de abril por la fecha 33 de la Serie A, a partir de las 09:00 horas en el estadio Stadio Friuli.

Así llegan Udinese y Parma

En la jornada anterior de esta competencia, el local se hizo con el triunfo y llega con buen ánimo para recibir al equipo visitante, que viene de sumar apenas un punto y necesita retomar la senda de la victoria.

Últimos resultados de Udinese en partidos de la Serie A

Udinese ganó por 3-0 el juego pasado ante Milan. En los últimos 4 partidos disputados se llevó 1 victoria, perdió 1 encuentro y empató 2. En ellos, le han encajado 3 goles y ha convertido 7.

Últimos resultados de Parma en partidos de la Serie A

El anterior partido disputado entre Parma finalizó en empate por 1-1 ante Napoli. En las jornadas recientes de este campeonato, tiene 2 empates y 2 partidos perdidos. Logró convertir 3 goles y le han marcado 8.

 

Durante los últimos 5 partidos del campeonato, el historial entre los equipos favorece al conjunto local, que ha logrado 4 triunfos, y 1 fue empate. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 29 de noviembre, en el torneo Italia - Serie A 2025-2026, y Udinese lo ganó por 0 a 2.

El local está en el décimo puesto y alcanzó 43 puntos (12 PG - 7 PE - 13 PP), mientras que el visitante ha logrado 36 unidades y está en el décimo cuarto lugar en el campeonato (8 PG - 12 PE - 12 PP).

  Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df
1
Inter 75 32 24 3 5 46
2
Napoli 66 32 20 6 6 17
3
Milan 63 32 18 9 5 20
10
Udinese 43 32 12 7 13 -4
14
Parma 36 32 8 12 12 -17
DataFactory

 

Fechas y rivales de Udinese en los próximos partidos de la Serie A

 

  • Fecha 34: vs Lazio: 27 de abril - 15:45 (hora Argentina)
  • Fecha 35: vs Torino: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 36: vs Cagliari: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 37: vs Cremonese: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 38: vs Napoli: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Parma en los próximos partidos de la Serie A
  • Fecha 34: vs Pisa: 25 de abril - 10:00 (hora Argentina)
  • Fecha 35: vs Inter: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 36: vs Roma: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 37: vs Como 1907: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 38: vs Sassuolo: Fecha y horario a confirmar
Horario Udinese y Parma, según país
  • Argentina: 10:00 horas
  • Colombia y Perú: 08:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 07:00 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 09:00 horas

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