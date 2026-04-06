UCV vs Libertad: previa, horario y cómo llegan para la fecha 1 del grupo H de la Copa Libertadores

Suscríbete a nuestros canales
El duelo correspondiente a la fecha 1 del grupo H de la Copa Libertadores se jugará el próximo jueves 9 de abril a las 18:00 horas.
El árbitro designado para el encuentro es Flavio Rodrigues De Souza.
Fechas y rivales de UCV en los próximos partidos de la Copa Libertadores
- Grupo H - Fecha 2: vs Independiente del Valle: 15 de abril - 23:00 (hora Argentina)
- Grupo H - Fecha 3: vs Rosario Central: 28 de abril - 21:00 (hora Argentina)
- Grupo H - Fecha 4: vs Independiente del Valle: 5 de mayo - 21:00 (hora Argentina)
- Grupo H - Fecha 5: vs Rosario Central: 19 de mayo - 19:00 (hora Argentina)
- Grupo H - Fecha 6: vs Libertad: 27 de mayo - 19:00 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Libertad en los próximos partidos de la Copa Libertadores
- Grupo H - Fecha 2: vs Rosario Central: 15 de abril - 19:00 (hora Argentina)
- Grupo H - Fecha 3: vs Independiente del Valle: 28 de abril - 19:00 (hora Argentina)
- Grupo H - Fecha 4: vs Rosario Central: 5 de mayo - 19:00 (hora Argentina)
- Grupo H - Fecha 5: vs Independiente del Valle: 19 de mayo - 23:00 (hora Argentina)
- Grupo H - Fecha 6: vs UCV: 27 de mayo - 19:00 (hora Argentina)
Horario UCV y Libertad, según país
- Argentina: 19:00 horas
- Colombia y Perú: 17:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 16:00 horas
- Venezuela y Chile (Santiago): 18:00 horas
SÍGUENOS EN GOOGLE DISCOVER