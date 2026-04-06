CONMEBOL - Copa Libertadores 2026

UCV vs Libertad: previa, horario y cómo llegan para la fecha 1 del grupo H de la Copa Libertadores

Te contamos la previa del duelo UCV vs Libertad, que se enfrentarán en el Coloso de Los Chaguaramos el próximo jueves 9 de abril a las 18:00 horas. Flavio Rodrigues De Souza será el árbitro del partido.

Por

MeridianoBet
Lunes, 06 de abril de 2026 a las 03:34 pm
Suscríbete a nuestros canales

El duelo correspondiente a la fecha 1 del grupo H de la Copa Libertadores se jugará el próximo jueves 9 de abril a las 18:00 horas.

 

El árbitro designado para el encuentro es Flavio Rodrigues De Souza.

 

Fechas y rivales de UCV en los próximos partidos de la Copa Libertadores

 

  • Grupo H - Fecha 2: vs Independiente del Valle: 15 de abril - 23:00 (hora Argentina)
  • Grupo H - Fecha 3: vs Rosario Central: 28 de abril - 21:00 (hora Argentina)
  • Grupo H - Fecha 4: vs Independiente del Valle: 5 de mayo - 21:00 (hora Argentina)
  • Grupo H - Fecha 5: vs Rosario Central: 19 de mayo - 19:00 (hora Argentina)
  • Grupo H - Fecha 6: vs Libertad: 27 de mayo - 19:00 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Libertad en los próximos partidos de la Copa Libertadores
  • Grupo H - Fecha 2: vs Rosario Central: 15 de abril - 19:00 (hora Argentina)
  • Grupo H - Fecha 3: vs Independiente del Valle: 28 de abril - 19:00 (hora Argentina)
  • Grupo H - Fecha 4: vs Rosario Central: 5 de mayo - 19:00 (hora Argentina)
  • Grupo H - Fecha 5: vs Independiente del Valle: 19 de mayo - 23:00 (hora Argentina)
  • Grupo H - Fecha 6: vs UCV: 27 de mayo - 19:00 (hora Argentina)
Horario UCV y Libertad, según país
  • Argentina: 19:00 horas
  • Colombia y Perú: 17:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 16:00 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 18:00 horas

Tag de notas

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Tag de notas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
Hipismo La Rinconada Carreras Juan Soto Jose Ramirez
Lunes 06 de Abril de 2026
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

¿Quiere recibir notificaciones de alertas?