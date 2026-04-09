Francia - Ligue 1 2025-2026

Toulouse vs Lille: previa, horario y cómo llegan para la fecha 29 de la Ligue 1

Te contamos la previa del duelo Toulouse vs Lille, que se enfrentarán en el Stadium de Toulouse el próximo domingo 12 de abril a las 11:15 horas. Hakim Ben El Hadj será el árbitro del partido.

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Jueves, 09 de abril de 2026 a las 02:45 pm
Toulouse vs Lille: previa, horario y cómo llegan para la fecha 29 de la Ligue 1
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El duelo correspondiente a la fecha 29 de la Ligue 1 se jugará el próximo domingo 12 de abril a las 11:15 horas.

Así llegan Toulouse y Lille

Luego de la victoria obtenida en la jornada anterior, el equipo visitante quiere mantener el entusiasmo de sus simpatizantes. El local necesita volver a sumar de a tres luego de su derrota en el último partido.

Últimos resultados de Toulouse en partidos de la Ligue 1

Toulouse no quiere lamentar otra caída: 1 a 3 finalizó su partido frente a PSG. En las 4 jornadas anteriores, sus resultados fueron variados: tiene 2 encuentros ganados y perdió 2. Pudo marcar 6 goles y ha recibido 8.

Últimos resultados de Lille en partidos de la Ligue 1

Lille llega con envión anímico tras vencer por 3 a 0 a Lens. En las últimas fechas obtuvo 3 victorias y 1 empate. Pudo marcar 9 goles y ha recibido 3.

 

Las últimas 5 veces que se enfrentaron en el torneo tuvieron todos los resultados posibles. El conjunto local acumuló 1 victoria, mientras que la visita sumó 3. En 1 partido terminaron igualados en el marcador. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 14 de septiembre, en el torneo Francia - Ligue 1 2025-2026, y Lille resultó vencedor por 2 a 1.

El local está en el décimo puesto con 37 puntos (10 PG - 7 PE - 11 PP), mientras que el visitante llegó a 50 unidades y se coloca en el tercer lugar en el torneo (15 PG - 5 PE - 8 PP).

El árbitro designado para el encuentro es Hakim Ben El Hadj.

  Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df
1
PSG 63 27 20 3 4 38
2
Lens 59 28 19 2 7 27
3
Lille 50 28 15 5 8 11
4
Olympique de Marsella 49 28 15 4 9 18
10
Toulouse 37 28 10 7 11 4
DataFactory

 

Fechas y rivales de Toulouse en los próximos partidos de la Ligue 1

 

  • Fecha 30: vs Lens: 17 de abril - 15:45 (hora Argentina)
  • Fecha 31: vs Mónaco: 25 de abril - 16:05 (hora Argentina)
  • Fecha 32: vs RC Strasbourg: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 33: vs Olympique Lyon: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 34: vs Nantes: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Lille en los próximos partidos de la Ligue 1
  • Fecha 30: vs Nice: 18 de abril - 16:05 (hora Argentina)
  • Fecha 31: vs Paris FC: 26 de abril - 12:15 (hora Argentina)
  • Fecha 32: vs Le Havre AC: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 33: vs Mónaco: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 34: vs Auxerre: Fecha y horario a confirmar
Horario Toulouse y Lille, según país
  • Argentina: 12:15 horas
  • Colombia y Perú: 10:15 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 09:15 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 11:15 horas

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