Torino vs Hellas Verona: previa, horario y cómo llegan para la fecha 32 de la Serie A

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Hellas Verona y Torino se enfrentarán en el estadio Stadio Olimpico Grande Torino el próximo sábado 11 de abril desde las 09:00 horas, en el encuentro correspondiente a la fecha 32 de la Serie A.

Así llegan Torino y Hellas Verona

Impulsado por su buen resultado en la jornada pasada, el conjunto local esperará más de lo mismo después de haber celebrado una victoria en la fecha anterior. Por su parte, la visita llega necesitada de un triunfo luego de caer derrotado en su último encuentro.

Últimos resultados de Torino en partidos de la Serie A

Torino venció por 1-0 a Pisa. Después de caer en 2 oportunidades y ganar 2, llega a esta jornada con la ilusión de evitar rachas negativas. Durante esas jornadas, logró encajar 6 goles y ha podido vencer el arco rival 10 veces.

Últimos resultados de Hellas Verona en partidos de la Serie A

Hellas Verona perdió ante Fiorentina por 0 a 1. El equipo visitante no logra continuidad, con resultados bastante diversos en los partidos recientes: 1 victoria y 3 derrotas. Logró convertir 3 goles y le han encajado 7.

Un repaso por el historial de los últimos 5 enfrentamientos muestra una ventaja favorable para los locales, ya que ganó 3 veces, mientras que los visitantes empataron los juegos restantes. El último mano a mano en este certamen fue el 4 de enero, en el torneo Italia - Serie A 2025-2026, y Torino se llevó la victoria por 0 a 3.

El dueño de casa se encuentra en el décimo segundo puesto y tiene 36 puntos (10 PG - 6 PE - 15 PP), mientras que la visita sumó 18 unidades y está en el décimo noveno lugar en el torneo (3 PG - 9 PE - 19 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Inter 72 31 23 3 5 45 2 Napoli 65 31 20 5 6 17 3 Milan 63 31 18 9 4 23 12 Torino 36 31 10 6 15 -18 19 Hellas Verona 18 31 3 9 19 -31

Fechas y rivales de Torino en los próximos partidos de la Serie A

Fecha 33: vs Cremonese: 19 de abril - 07:30 (hora Argentina)

Fecha 34: vs Inter: 26 de abril - 13:00 (hora Argentina)

Fecha 35: vs Udinese: Fecha y horario a confirmar

Fecha 36: vs Sassuolo: Fecha y horario a confirmar

Fecha 37: vs Cagliari: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Hellas Verona en los próximos partidos de la Serie A

Fecha 33: vs Milan: 19 de abril - 10:00 (hora Argentina)

Fecha 34: vs Lecce: 25 de abril - 15:45 (hora Argentina)

Fecha 35: vs Juventus: Fecha y horario a confirmar

Fecha 36: vs Como 1907: Fecha y horario a confirmar

Fecha 37: vs Inter: Fecha y horario a confirmar

Horario Torino y Hellas Verona, según país

Argentina: 10:00 horas

Colombia y Perú: 08:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 07:00 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 09:00 horas

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