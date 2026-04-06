Santa Fe vs Peñarol: previa, horario y cómo llegan para la fecha 1 del grupo E de la Copa Libertadores

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El cotejo entre Santa Fe y Peñarol, por la fecha 1 del grupo E de la Copa Libertadores, se jugará el próximo jueves 9 de abril, a partir de las 22:00 horas, en el Campín.

Jesús Valenzuela Sáez es el elegido para dirigir el partido.

Fechas y rivales de Santa Fe en los próximos partidos de la Copa Libertadores

Grupo E - Fecha 2: vs Corinthians: 15 de abril - 21:30 (hora Argentina)

Grupo E - Fecha 3: vs Platense: 29 de abril - 19:00 (hora Argentina)

Grupo E - Fecha 4: vs Corinthians: 6 de mayo - 21:30 (hora Argentina)

Grupo E - Fecha 5: vs Platense: 19 de mayo - 21:00 (hora Argentina)

Grupo E - Fecha 6: vs Peñarol: 27 de mayo - 21:30 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Peñarol en los próximos partidos de la Copa Libertadores

Grupo E - Fecha 2: vs Platense: 16 de abril - 21:30 (hora Argentina)

Grupo E - Fecha 3: vs Corinthians: 30 de abril - 21:00 (hora Argentina)

Grupo E - Fecha 4: vs Platense: 7 de mayo - 19:00 (hora Argentina)

Grupo E - Fecha 5: vs Corinthians: 21 de mayo - 21:30 (hora Argentina)

Grupo E - Fecha 6: vs Santa Fe: 27 de mayo - 21:30 (hora Argentina)

Horario Santa Fe y Peñarol, según país

Argentina: 23:00 horas

Colombia y Perú: 21:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 20:00 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 22:00 horas

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