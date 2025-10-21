PSV y Napoli se miden por la fecha 3

Suscríbete a nuestros canales

Desde las 15:00 horas, PSV será hoy el anfitrión de Napoli, en el partido que disputarán por la fecha 3 de la Champions en el estadio Philips Stadion.

Así llegan PSV y Napoli

Mientras que la visita se encuentra exultante por su victoria en la jornada anterior, el equipo local viene de empatar su último partido en el torneo y se espera un partido lleno de acciones en ambas porterías.

Últimos resultados de PSV en partidos de la Champions

PSV viene de un resultado igualado, 1-1, ante Bayer Leverkusen.

Últimos resultados de Napoli en partidos de la Champions

Napoli llega con ventaja tras derrotar a Sporting Lisboa con un marcador 2 a 1.

Daniel Siebert es el elegido para dirigir el partido.

Horario PSV y Napoli, según país

Argentina y Chile (Santiago): 16:00 horas

Colombia y Perú: 14:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:00 horas

Venezuela: 15:00 horas

Juega, gana y cobra seguro con Meridiano Bet.