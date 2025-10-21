UEFA - Champions League 2025-2026

PSV y Napoli se miden por la fecha 3

Palpitamos la previa del choque entre PSV y Napoli. Cuándo, dónde y a qué hora juegan, con el arbitraje de Daniel Siebert.

Por

MeridianoBet
Martes, 21 de octubre de 2025 a las 11:01 am
PSV y Napoli se miden por la fecha 3
Suscríbete a nuestros canales

Desde las 15:00 horas, PSV será hoy el anfitrión de Napoli, en el partido que disputarán por la fecha 3 de la Champions en el estadio Philips Stadion.

Así llegan PSV y Napoli

Mientras que la visita se encuentra exultante por su victoria en la jornada anterior, el equipo local viene de empatar su último partido en el torneo y se espera un partido lleno de acciones en ambas porterías.

Últimos resultados de PSV en partidos de la Champions

PSV viene de un resultado igualado, 1-1, ante Bayer Leverkusen.

Últimos resultados de Napoli en partidos de la Champions

Napoli llega con ventaja tras derrotar a Sporting Lisboa con un marcador 2 a 1.

 

Daniel Siebert es el elegido para dirigir el partido.

Horario PSV y Napoli, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 16:00 horas
  • Colombia y Perú: 14:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:00 horas
  • Venezuela: 15:00 horas

Juega, gana y cobra seguro con Meridiano Bet.

Tag de notas

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Tag de notas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
MLB Estados Unidos Hipismo La Rinconada Julio Rodríguez
Martes 21 de Octubre de 2025
EN VIVO
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
EN VIVO
Zona Apuestas