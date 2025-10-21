PSG visita a Bayer Leverkusen por la fecha 3

Suscríbete a nuestros canales

Desde las 15:00 horas, Bayer Leverkusen y PSG se enfrentan hoy, en el estadio BayArena, por la fecha 3 de la Champions.

Así llegan Bayer Leverkusen y PSG

El equipo visitante espera tener una buena presentación como en la última jornada y volver a quedarse con los tres puntos. Por su parte, el anfitrión del duelo viene de igualar su partido anterior y buscará una victoria como local.

Últimos resultados de Bayer Leverkusen en partidos de la Champions

Bayer Leverkusen sacó un empate por 1 en su visita a PSV.

Últimos resultados de PSG en partidos de la Champions

PSG viene de derrotar a Barcelona con un marcador 2 a 1.

Es mucha la diferencia que logró sacarle la visita en el historial del torneo al local: todas victorias en los últimos 2 enfrentamientos entre sí. Jugaron por última vez en esta competencia el 12 de marzo, en Octavos de Final del torneo UEFA Champions League 2013 - 2014, y el marcador favoreció a PSG con un marcador de 2-1.

Jesús Gil Manzano será el juez que impartirá justicia en el encuentro.

Horario Bayer Leverkusen y PSG, según país

Argentina y Chile (Santiago): 16:00 horas

Colombia y Perú: 14:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:00 horas

Venezuela: 15:00 horas

