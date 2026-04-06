CONMEBOL - Copa Libertadores 2026

Platense vs Corinthians: previa, horario y cómo llegan para la fecha 1 del grupo E de la Copa Libertadores

Todo lo que tienes que saber en la previa de Platense vs Corinthians. El duelo, a disputarse en el estadio Ciudad de Vicente López el jueves 9 de abril, comenzará a las 20:00 horas y será dirigido por Piero Maza Gómez.

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Lunes, 06 de abril de 2026 a las 03:34 pm
Platense vs Corinthians: previa, horario y cómo llegan para la fecha 1 del grupo E de la Copa Libertadores
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Platense recibe el próximo jueves 9 de abril a Corinthians por la fecha 1 del grupo E de la Copa Libertadores, a partir de las 20:00 horas en el estadio Ciudad de Vicente López.

 

El árbitro encargado de dirigir el partido será Piero Maza Gómez.

 

Fechas y rivales de Platense en los próximos partidos de la Copa Libertadores

 

  • Grupo E - Fecha 2: vs Peñarol: 16 de abril - 21:30 (hora Argentina)
  • Grupo E - Fecha 3: vs Santa Fe: 29 de abril - 19:00 (hora Argentina)
  • Grupo E - Fecha 4: vs Peñarol: 7 de mayo - 19:00 (hora Argentina)
  • Grupo E - Fecha 5: vs Santa Fe: 19 de mayo - 21:00 (hora Argentina)
  • Grupo E - Fecha 6: vs Corinthians: 27 de mayo - 21:30 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Corinthians en los próximos partidos de la Copa Libertadores
  • Grupo E - Fecha 2: vs Santa Fe: 15 de abril - 21:30 (hora Argentina)
  • Grupo E - Fecha 3: vs Peñarol: 30 de abril - 21:00 (hora Argentina)
  • Grupo E - Fecha 4: vs Santa Fe: 6 de mayo - 21:30 (hora Argentina)
  • Grupo E - Fecha 5: vs Peñarol: 21 de mayo - 21:30 (hora Argentina)
  • Grupo E - Fecha 6: vs Platense: 27 de mayo - 21:30 (hora Argentina)
Horario Platense y Corinthians, según país
  • Argentina: 21:00 horas
  • Colombia y Perú: 19:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:00 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 20:00 horas

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