Paris FC vs Mónaco: previa, horario y cómo llegan para la fecha 29 de la Ligue 1

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El cotejo entre Paris FC y Mónaco, por la fecha 29 de la Ligue 1, se jugará el próximo viernes 10 de abril, a partir de las 13:00 horas.

Así llegan Paris FC y Mónaco

Mientras que la visita se encuentra exultante por su victoria en la jornada anterior, el equipo local viene de empatar su último partido en el torneo y se espera un partido lleno de acciones en ambas porterías.

Últimos resultados de Paris FC en partidos de la Ligue 1

Paris FC viene de un resultado igualado, 1-1, ante Lorient. Posee un historial reciente de 2 victorias y 2 empates en los últimos 4 partidos disputados, sumando 6 goles a favor y habiendo recibido 4.

Últimos resultados de Mónaco en partidos de la Ligue 1

Mónaco llega con ventaja tras derrotar a Olympique de Marsella con un marcador 2 a 1. En los últimos 4 cotejos ha sido un claro dominador y ha ganado todos los partidos. Además, tuvo a su favor 11 goles marcados y solo ha recibido 3 en contra.

La última vez que chocaron en esta competencia fue el 1 de noviembre, en el torneo Francia - Ligue 1 2025-2026, y fue Paris FC quien ganó 0 a 1.

El local está en el décimo tercer puesto y alcanzó 32 puntos (7 PG - 11 PE - 10 PP), mientras que el visitante ha logrado 49 unidades y está en el quinto lugar en el campeonato (15 PG - 4 PE - 9 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 PSG 63 27 20 3 4 38 2 Lens 59 28 19 2 7 27 3 Lille 50 28 15 5 8 11 5 Mónaco 49 28 15 4 9 10 13 Paris FC 32 28 7 11 10 -11

Fechas y rivales de Paris FC en los próximos partidos de la Ligue 1

Fecha 30: vs Metz: 19 de abril - 12:15 (hora Argentina)

Fecha 31: vs Lille: 26 de abril - 12:15 (hora Argentina)

Fecha 32: vs Stade Brestois: Fecha y horario a confirmar

Fecha 33: vs Stade Rennes: Fecha y horario a confirmar

Fecha 34: vs PSG: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Mónaco en los próximos partidos de la Ligue 1

Fecha 30: vs Auxerre: 19 de abril - 10:00 (hora Argentina)

Fecha 31: vs Toulouse: 25 de abril - 16:05 (hora Argentina)

Fecha 32: vs Metz: Fecha y horario a confirmar

Fecha 33: vs Lille: Fecha y horario a confirmar

Fecha 34: vs RC Strasbourg: Fecha y horario a confirmar

Horario Paris FC y Mónaco, según país

Argentina: 14:00 horas

Colombia y Perú: 12:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 11:00 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 13:00 horas

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