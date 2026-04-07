Paris FC vs Mónaco: previa, horario y cómo llegan para la fecha 29 de la Ligue 1

El cotejo entre Paris FC y Mónaco, por la fecha 29 de la Ligue 1, se jugará el próximo viernes 10 de abril, a partir de las 13:00 horas.
Así llegan Paris FC y Mónaco
Mientras que la visita se encuentra exultante por su victoria en la jornada anterior, el equipo local viene de empatar su último partido en el torneo y se espera un partido lleno de acciones en ambas porterías.
Últimos resultados de Paris FC en partidos de la Ligue 1
Paris FC viene de un resultado igualado, 1-1, ante Lorient. Posee un historial reciente de 2 victorias y 2 empates en los últimos 4 partidos disputados, sumando 6 goles a favor y habiendo recibido 4.
Últimos resultados de Mónaco en partidos de la Ligue 1
Mónaco llega con ventaja tras derrotar a Olympique de Marsella con un marcador 2 a 1. En los últimos 4 cotejos ha sido un claro dominador y ha ganado todos los partidos. Además, tuvo a su favor 11 goles marcados y solo ha recibido 3 en contra.
La última vez que chocaron en esta competencia fue el 1 de noviembre, en el torneo Francia - Ligue 1 2025-2026, y fue Paris FC quien ganó 0 a 1.
El local está en el décimo tercer puesto y alcanzó 32 puntos (7 PG - 11 PE - 10 PP), mientras que el visitante ha logrado 49 unidades y está en el quinto lugar en el campeonato (15 PG - 4 PE - 9 PP).
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|PSG
|63
|27
|20
|3
|4
|38
|2
|Lens
|59
|28
|19
|2
|7
|27
|3
|Lille
|50
|28
|15
|5
|8
|11
|5
|Mónaco
|49
|28
|15
|4
|9
|10
|13
|Paris FC
|32
|28
|7
|11
|10
|-11
Fechas y rivales de Paris FC en los próximos partidos de la Ligue 1
- Fecha 30: vs Metz: 19 de abril - 12:15 (hora Argentina)
- Fecha 31: vs Lille: 26 de abril - 12:15 (hora Argentina)
- Fecha 32: vs Stade Brestois: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 33: vs Stade Rennes: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 34: vs PSG: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Mónaco en los próximos partidos de la Ligue 1
- Fecha 30: vs Auxerre: 19 de abril - 10:00 (hora Argentina)
- Fecha 31: vs Toulouse: 25 de abril - 16:05 (hora Argentina)
- Fecha 32: vs Metz: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 33: vs Lille: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 34: vs RC Strasbourg: Fecha y horario a confirmar
Horario Paris FC y Mónaco, según país
- Argentina: 14:00 horas
- Colombia y Perú: 12:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 11:00 horas
- Venezuela y Chile (Santiago): 13:00 horas