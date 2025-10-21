Kairat Almaty se enfrenta ante la visita Pafos por la fecha 3

Suscríbete a nuestros canales

Desde las 12:45 horas, Kairat Almaty y Pafos se enfrentan hoy por la fecha 3 de la Champions, en el Almaty Central Stadium.

Así llegan Kairat Almaty y Pafos

Los dos equipos llegan al partido tras haber caído derrotados en la última jornada de la temporada actual, por lo que los puntos en juego tienen aún más valor para ambos.

Últimos resultados de Kairat Almaty en partidos de la Champions

Kairat Almaty busca levantarse de su derrota ante Real Madrid en el Almaty Central Stadium.

Últimos resultados de Pafos en partidos de la Champions

Pafos cayó 1 a 5 ante Bayern Múnich.

El árbitro seleccionado para el encuentro será Chris Kavanagh.

Horario Kairat Almaty y Pafos, según país

Argentina y Chile (Santiago): 13:45 horas

Colombia y Perú: 11:45 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 10:45 horas

Venezuela: 12:45 horas

