UEFA - Champions League 2025-2026

Kairat Almaty se enfrenta ante la visita Pafos por la fecha 3

Kairat Almaty y Pafos se enfrentan en el Almaty Central Stadium, con el arbitraje de Chris Kavanagh. El duelo se juega desde las 12:45 horas.

Por

Martes, 21 de octubre de 2025 a las 11:04 am
Desde las 12:45 horas, Kairat Almaty y Pafos se enfrentan hoy por la fecha 3 de la Champions, en el Almaty Central Stadium.

Así llegan Kairat Almaty y Pafos

Los dos equipos llegan al partido tras haber caído derrotados en la última jornada de la temporada actual, por lo que los puntos en juego tienen aún más valor para ambos.

Últimos resultados de Kairat Almaty en partidos de la Champions

Kairat Almaty busca levantarse de su derrota ante Real Madrid en el Almaty Central Stadium.

Últimos resultados de Pafos en partidos de la Champions

Pafos cayó 1 a 5 ante Bayern Múnich.

 

El árbitro seleccionado para el encuentro será Chris Kavanagh.

Horario Kairat Almaty y Pafos, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 13:45 horas
  • Colombia y Perú: 11:45 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 10:45 horas
  • Venezuela: 12:45 horas

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

