Fiorentina vs Lazio: previa, horario y cómo llegan para la fecha 32 de la Serie A

Suscríbete a nuestros canales

El duelo entre Fiorentina y Lazio correspondiente a la fecha 32 se disputará en el estadio Artemio Franchi desde las 14:45 horas, el lunes 13 de abril.

Así llegan Fiorentina y Lazio

El equipo local registró una victoria en su último encuentro de la temporada actual, mientras que la visita entrará en el partido tras un empate en 1 en la fecha pasada.

Últimos resultados de Fiorentina en partidos de la Serie A

Fiorentina venció 1-0 a Hellas Verona en su encuentro anterior. Sus resultados anteriores fueron variados. Ha ganado 1 juego, 2 terminaron en empate y ha perdido 1. En ellos, recibió 5 goles en su arco y anotó 6 en la malla rival.

Últimos resultados de Lazio en partidos de la Serie A

En la jornada anterior, Lazio igualó 1-1 el juego frente a Parma. Con un historial irregular (1 derrota y 3 victorias en los últimos 4 partidos disputados), el equipo sumó 6 goles a favor y ha recibido 4 en su arco.

El conjunto local logró acumular 3 victorias, mientras que el equipo visitante tuvo 1 triunfo. Lograron empatar 1 vez. El último juego entre ambos en este torneo fue el 7 de enero, en el torneo Italia - Serie A 2025-2026, y terminó con un marcador 2-2.

El dueño de casa se encuentra en el décimo quinto puesto y tiene 32 puntos (7 PG - 11 PE - 13 PP), mientras que la visita sumó 44 unidades y está en el noveno lugar en el torneo (11 PG - 11 PE - 9 PP).

El juez seleccionado para supervisar el partido es Michael Fabbri.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Inter 72 31 23 3 5 45 2 Napoli 65 31 20 5 6 17 3 Milan 63 31 18 9 4 23 9 Lazio 44 31 11 11 9 3 15 Fiorentina 32 31 7 11 13 -8

Fechas y rivales de Fiorentina en los próximos partidos de la Serie A

Fecha 33: vs Lecce: 20 de abril - 15:45 (hora Argentina)

Fecha 34: vs Sassuolo: 26 de abril - 07:30 (hora Argentina)

Fecha 35: vs Roma: Fecha y horario a confirmar

Fecha 36: vs Genoa: Fecha y horario a confirmar

Fecha 37: vs Juventus: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Lazio en los próximos partidos de la Serie A

Fecha 33: vs Napoli: 18 de abril - 13:00 (hora Argentina)

Fecha 34: vs Udinese: 27 de abril - 15:45 (hora Argentina)

Fecha 35: vs Cremonese: Fecha y horario a confirmar

Fecha 36: vs Inter: Fecha y horario a confirmar

Fecha 37: vs Roma: Fecha y horario a confirmar

Horario Fiorentina y Lazio, según país

Argentina: 15:45 horas

Colombia y Perú: 13:45 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 12:45 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 14:45 horas

Juega, gana y cobra seguro con Meridiano Bet.