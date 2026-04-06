CONMEBOL - Copa Sudamericana 2026

Botafogo vs Caracas: previa, horario y cómo llegan para la fecha 1 del grupo E de la Copa Sudamericana

Te contamos la previa del duelo Botafogo vs Caracas, que se enfrentarán en el Engenhão el próximo jueves 9 de abril a las 18:00 horas. Kevin Ortega Pimentel será el árbitro del partido.

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Lunes, 06 de abril de 2026 a las 03:42 pm
Botafogo vs Caracas: previa, horario y cómo llegan para la fecha 1 del grupo E de la Copa Sudamericana
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El duelo correspondiente a la fecha 1 del grupo E de la Copa Sudamericana se jugará el próximo jueves 9 de abril a las 18:00 horas.

 

El árbitro designado para el encuentro es Kevin Ortega Pimentel.

 

Fechas y rivales de Botafogo en los próximos partidos de la Copa Sudamericana

 

  • Grupo E - Fecha 2: vs Racing Club: 15 de abril - 19:00 (hora Argentina)
  • Grupo E - Fecha 3: vs Independiente Petrolero: 28 de abril - 21:30 (hora Argentina)
  • Grupo E - Fecha 4: vs Racing Club: 6 de mayo - 21:30 (hora Argentina)
  • Grupo E - Fecha 5: vs Independiente Petrolero: 20 de mayo - 21:00 (hora Argentina)
  • Grupo E - Fecha 6: vs Caracas: 27 de mayo - 19:00 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Caracas en los próximos partidos de la Copa Sudamericana
  • Grupo E - Fecha 2: vs Independiente Petrolero: 15 de abril - 19:00 (hora Argentina)
  • Grupo E - Fecha 3: vs Racing Club: 29 de abril - 19:00 (hora Argentina)
  • Grupo E - Fecha 4: vs Independiente Petrolero: 5 de mayo - 19:00 (hora Argentina)
  • Grupo E - Fecha 5: vs Racing Club: 21 de mayo - 21:00 (hora Argentina)
  • Grupo E - Fecha 6: vs Botafogo: 27 de mayo - 19:00 (hora Argentina)
Horario Botafogo y Caracas, según país
  • Argentina: 19:00 horas
  • Colombia y Perú: 17:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 16:00 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 18:00 horas

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