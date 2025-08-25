Estas son las aplicaciones que debes desinstalar de tu celular para proteger tu información

Hoy en día, la ciberdelincuencia se ha posicionado como una de las modalidades de estafa más recurrentes a nivel mundial. En este sentido, las personas deben mantener protegida y resguardaDA su información personal, incluyendo datos bancarios.
El “Phishing” es un método que utilizan los delincuentes para suplantar la identidad, así como sustraer grandes cantidades de dinero, contraseñas o accesos a sitios web. Para ello, es fundamental eliminar aplicaciones móviles que vulneran la privacidad de los usuarios y son muy comunes, entre estas:
-
Maks VPN
-
Sheine VPN
-
ProxyGate
-
Dew VPN
-
Shiedl VPN
-
Paladin VPN
Si utilizas algunas de estas apps, debes eliminarlas de inmediato porque podrían ser un foco para los delincuentes.
Recomendaciones adicionales
Para evitar ser víctimas de estafas, los usuarios deben tomar en consideración estas recomendaciones:
-
Descarga las apps desde tiendas confiables, como Play Store o App Store.
-
Corrobora los permisos de uso de las aplicaciones con antelación.
-
Realiza la autenticación de dos pasos.
-
No abras mensajes de textos sospechosos.
-
No ingreses en links relacionados con premios, regalos o sorpresas.
-
Asegúrate de consultar portales web oficiales.
-
No atiendas llamadas desde números internacionales o desconocidos.
-
No proporciones datos bancarios o personales a terceros.