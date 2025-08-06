España: Continúa la fiebre por los muñecos Labubu en el centro de Barcelona

Suscríbete a nuestros canales

El pasado 2 de agosto, fue inaugurada la tienda de Pop Mart en Barcelona (España), donde se comercializan los muñecos Labubu. Desde ese momento, el furor de los aficionados se ha expandido, generando largas colas para adquirir los muñecos de moda a nivel mundial.

¿Qué son los muñecos Labubu?

Estos juguetes coleccionables son diseñados por el artista hongkonés Kasing Lung y están inspirados en la mitología nórdica y en cuentos de hadas europeos. Además, forman parte de la serie de juguetes “The Monster” y se caracterizan por tener cuerpo peludo, ojos saltones, ojeras puntiagudas, dientes afilados y una sonrisa con nueve dientes. Su aspecto peculiar y distintivo ha cautivado a adultos y pequeños en las redes sociales.

Foto: Referencial / Cortesía

¿Cuáles son los precios?

Se trata de un objeto de colección cuyo precio oscila entre 12 y 240 euros. Cada uno está almacenado en cajas de sorpresas. En las plataformas digitales se han viralizado contenidos donde se evidencian colas de hasta cuatro horas para adquirir uno. Algunas celebrities que ya los poseen incluyen a Dua Lipa, Rihanna, Rosé y hasta David Beckham; lo cual ha generado ansias entre los fanáticos.

¿Cuándo fueron comercializados los Labubu?

Su comercialización inició en el año 2019, representando el relevo de los Sonny Angel; unas pequeñas figuras coleccionables con diferentes tocados y atuendos que cautivaron a los niños.

Foto: Referencial / Cortesía

En este sentido, los aficionados afirman que los monstruos son objetos que permiten desconectarnos de la realidad. Una nueva tendencia se apoderado del mundo gracias a los Labubu, con características exclusivas y llamativas. De igual modo, tiene un factor sorpresa porque al comprarlo no sabes cuál juguete obtendrás.

Más allá del consumismo, los fanáticos aseguran que los pequeños muñecos colgantes son una tendencia de moda, por lo que su deseo es adquirir cada uno hasta obtener la colección completa.