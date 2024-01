The Rock regresa a WWE y envía este mensaje para su primo Roman Reigns (+Video)

Si la popularidad de una estrella se midiera solo por lo que factura, Dwayne Johnson podría ser considerado como una de las personas más exitosas del planeta. Además de un talento innato para cada cosa que se propone, tiene la virtud de estar siempre atento a las tendencias del negocio. Y por eso su apellido se vuelve a vincular con la WWE, generando una importante euforia en sus fanáticos.

En la jornada especial de RAW Day 1 en San Diego, California, Jinder Mahal respondió la presentación de Samantha Irvin como el excampeón mundial que hizo su retorno. Tras recibir los abucheos del público y manifestar su desazón por el rumbo de Estados Unidos, The Modern Day Maharaja se vio interrumpido por la musicalización de entrada de Dwayne Johnson y su clásico "If ya smell...".

"Estás en un gran aprieto", dijo The Most Electrofying Men. The Rock se encargó de honrar a The Iron Sheik al hablar como él para llamar "bastardo" a Mahal; señaló al Peoples Champ como "un farsante que solo aparece cuando a él le apetece", causando abucheos de los espectadores. "Ellos no te abuchean por la forma en la que hablas o porque seas de India. Ellos lo hacen porque eres el hijo de p... más grande que caminó en la tierra de Dios".

La furia de Jinder Mahal fue motivo de autoburla para Dwayne Johnson. "Si tu rostro fuera una película de The Rock, sería Baywatch". The Maharaja fue reapodado por The Rock como the Day One Douchebag, recibiendo como consecuencia los cánticos correspondientes que el luchador lideró de un lado a otro. Las faltas de respeto hacia su persona fueron respondidas por Mahal con golpes al pecho, pero The Most Electrofying Men lo sorprendió con su Rock Bottom seguido del Peoples Elbow para sacar a este del ring.

La aparición de The Peoples Champ finalizó con un mensaje que sacudió al público. "San Diego, los amo. Tengo una pregunta para ustedes. Cuando vaya a comer esta noche, ¿Debería sentarme en la mesa, en la tabla de un bar, o en la cabeza de la mesa? (The Head of the Table)". Con estas palabras hacia el Campeón Indiscutido de Peso pesado Roman Reigns, The Rock cerró su primera aparición en Monday Night RAW desde 2016.

Luego de su aparición, las redes sociales explotaron fantaseando con este Dream Match entre Samoanos que por muchos años la afición ha soñado y por primera vez parece encaminarse hacia la realidad.

Lo cierto es que aun se desconoce si la aparición de The Rock solo fue algo de una ocasión o un inicio de rivalidad en el Road to Wrestlemania. Roman Reigns lleva mas de 1000 días con el cinturón de campeón en su cintura y sobre la mesa aparecen nombre como Randy Orton y Cody Rhodes como candidatos principales a destronarlo e iniciar así un nuevo reinado.