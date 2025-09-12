Estados Unidos: Sospechoso del asesinato de Charlie Kirk fue entregado a la policía por su padre

Suscríbete a nuestros canales

El presidente Donald Trump informó en Fox News que el principal sospechoso del asesinato de Charlie Kirk fue detenido, lo que se sabe del joven, identificado como Tyler Robinson, de 22 años es que es residente de Utah, y fue localizado gracias a las imágenes difundidas por el FBI y la colaboración de su familia. Trump aseguró que hay “un alto grado de certeza” de que se trata del autor del crimen ocurrido en un campus universitario.

Un dato que ha llamado la atención es que el propio padre del sospechoso fue quien lo convenció de entregarse. Según fuentes oficiales, el hombre lo llevó personalmente a una comisaría tras reconocerlo en los videos de seguridad, este gesto ha sido visto como un acto de responsabilidad que ayudó a acelerar el proceso de captura.

Trump aprovechó la entrevista para responsabilizar a los “radicales de izquierda” del clima de violencia en las calles. Además, indicó que espera que, en caso de ser hallado culpable, Robinson sea condenado a pena de muerte.

Mientras la investigación sigue su curso, seguidores de Charlie Kirk levantaron un altar frente a la sede de Turning Point USA en Arizona. Velas, flores y mensajes de apoyo fueron colocados en su memoria, en un acto que ha reunido a decenas de simpatizantes y amigos que destacaron su legado en la defensa de las ideas conservadoras.