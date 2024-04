Envuelto en la polémica: Leonel Moreno es investigado por posesión de armas

El “Influencer migrante”, Leonel Moreno, que animaba a los migrantes a ocupar casas en EEUU; se encuentra bajo investigación por posesión de armas. La información fue reseñada por The Post, de manera exclusiva, donde señala que el venezolano podría enfrentar cargos federales.

De acuerdo a documentos federales, la Oficina de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego y Explosivos ha contactado al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas y están evaluando presentar cargos hacia él.

Aunque se desconocen cuáles serían los cargos, se apegarían a la Ley de Control de Armas que prohíbe a quienes están en libertad condicional, poseer, enviar, transportar o recibir armas de fuego y municiones.

Moreno ingresó de manera ilegal a los EE.UU. en 2022 y su permanencia fue aprobada por la administración de Biden. Esto, gracias a la permanencia bajo un plan de libertad condicional. No obstante, fue arrestado por las autoridades en las autoridades en las afueras de Columbus, Ohio, el 29 de marzo.

Tras no presentarse en los controles requeridos y las publicaciones violentas en redes sociales, se produjo la aprehensión de Moreno.

John Fabbricatore, exdirector de la oficina de campo de ICE en Denver, precisó que cualquier otro cargo lo mantendría detenido por más tiempo. En este sentido, la cárcel del condado de Geauga, confirmó a The Post que Moreno continúa bajo su custodia.

“Los cargos bajo [la sección 922.g de la Ley de Control de Armas] son un asunto grave y pueden tener consecuencias legales significativas para Moreno”, expresó Fabbricatore.

“Esto debería ser una advertencia para cualquier extranjero ilegal que la posesión ilegal de un arma de fuego resultará en cargos criminales y (…) conducirá a una condena”, agregó.

En publicaciones anteriores, Moreno, agitó fajos de billetes asegurando que estaba recibiendo grandes cantidades de donaciones del gobierno estadounidense. Mientras que en otras publicaciones, se observaban varias armas de fuego en una armería y cuestionaba a sus seguidores sobre cuál les gustaba más.

El criollo aseguró que ya poseía licencia para el porte de armas y exhortaba a los ciudadanos a comprar una.

Hasta el momento, las autoridades no han revelado información sobre lo incautado en el hotel donde se hospedaba el venezolano.

Peter Forcelli, ex agente especial de AFT, dijo a The Post que la oficina puede estar presentado cargos por ser un extranjero ilegal que transportaba armas mediante las fronteras estatales.