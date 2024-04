Terremoto de magnitud 4.8 estremeció Nueva Jersey

Un sismo de magnitud 4.8 en la escala de Richter estremeció la mañana de este viernes la costa este de EE.UU. Las alarmas se encendieron y los edificios se sacudieron desde Maryland hasta Maine, incluyendo ciudades como Nueva York, Nueva Jersey, Filadelfia y Connecticut.

El Servicio Geológico de los EE.UU. reportó el epicentro ubicado en Whitehouse Station, Nueva Jersey, aproximadamente a las 10:30 am. La actividad sísmica no es común en el noreste del país, donde no se había registrado un terremoto desde hace 40 años. El último movimiento telúrico se produjo en Buffalo, Nueva York, de magnitud 3.8 en la escala de Richter en 2023.

De inmediato, la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, anunció que su equipo se encuentra monitoreando de cerca la situación. En este momento, están evaluando los daños y realizarán actualizaciones para la población a lo largo del día. “Mi equipo está evaluando los impactos y cualquier daño que pueda haber ocurrido”, reseñó en su cuenta oficial de X.

Mientras que el alcalde adjunto de Nueva York, Fabien Levy, informó que no se presentaron daños mayores en la ciudad. El gobernador de Nueva Jersey, Phil Murphy, activó el centro de operaciones de emergencia del estado y exhortó a la población a utilizar el número de emergencias 911.

La Administración Federal de Aviación detalló los aeropuertos que tienen demoras: Neward, Liberty Internacional, La Guardia, John F. Kennedy Internacional y Teterboro.

Pese a los momentos de angustia y desesperación inicial, no se reportaron heridos ni daños materiales en primera instancia.

Por su parte, el alcalde de Nueva York, Eric Adams, indicó que aun se encuentran evaluando el impacto del sismo.

Por último, la ciudad de NY emitió una alerta de emergencias luego del terremoto, instando a los ciudadanos a permanecer en casa. También, instaron a la población a comunicarse con el número de emergencias, en caso de haber víctimas o lesionados.