Revolución en la corrección de la presbicia: Un nuevo colirio que promete alivio

La presbicia, comúnmente conocida como vista cansada, es una condición que afecta a millones de personas en todo el mundo. En Estados Unidos, más de 128 millones de adultos experimentan visión borrosa al leer o realizar tareas cercanas, mientras que en España, la cifra asciende a 17 millones. Esta afección, que se vuelve casi universal a partir de los 45 años, ha sido tradicionalmente tratada con gafas o lentes de contacto. Sin embargo, un nuevo colirio desarrollado por LENZ Therapeutics podría cambiar esta realidad.

¿Qué es VIZZ y cómo funciona?

El nuevo colirio, llamado VIZZ, ha sido recientemente aprobado por la FDA y ofrece una alternativa revolucionaria para quienes padecen presbicia. Su fórmula contiene aceclidina al 1.44%, que actúa reduciendo suavemente la pupila del ojo. Este mecanismo crea un "efecto pinhole", similar al de una cámara fotográfica cuando se estrecha su apertura, lo que permite enfocar objetos cercanos con mayor claridad sin comprometer la visión a distancia.

La administración del colirio es sencilla: se aplican dos gotas en cada ojo una vez al día, con un intervalo de dos minutos entre cada aplicación. Los efectos del tratamiento pueden durar hasta 10 horas, proporcionando una mejora sostenida en la visión cercana sin necesidad de gafas.

Ventajas clínicas de VIZZ

Una de las características más destacadas de VIZZ es su perfil de seguridad superior en comparación con otros tratamientos existentes en el mercado. A diferencia de Vuity, el primer colirio aprobado para la presbicia en 2021, que utiliza pilocarpina y puede causar efectos secundarios como pesadez en las cejas o problemas vitreorretinianos, VIZZ actúa como un miótico selectivo sin estimular significativamente el músculo ciliar del ojo.

Los estudios clínicos realizados para evaluar la eficacia y seguridad de VIZZ han sido prometedores. En ensayos controlados de Fase II, se demostró que el 65% y el 71% de los participantes lograron una mejora de tres líneas o más en la agudeza visual cercana, sin perder la capacidad de ver a distancia. Estos estudios, que abarcaron más de 30,000 días de tratamiento, no reportaron eventos adversos graves.

Un futuro brillante para los afectados por presbicia

La llegada de VIZZ representa una esperanza significativa para los millones de personas que luchan con la presbicia. Con su fácil régimen de dosificación y su eficacia demostrada, este colirio podría transformar la forma en que se aborda la visión cercana en la población mayor, permitiendo a las personas disfrutar de una mejor calidad de vida sin las complicaciones asociadas a las gafas.