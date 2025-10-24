¡Alerta máxima! Activan defensa planetaria por el enigmático cometa 3I/ATLAS que se acerca a la Tierra

Suscríbete a nuestros canales

La NASA anunció la activación de su protocolo de defensa planetaria tras detectar un comportamiento fuera de lo común en el cometa 3I/ATLAS (C/2025 N1), un objeto interestelar que atraviesa el Sistema Solar. Este evento, sin precedentes en la historia espacial, busca reforzar los mecanismos de monitoreo y reacción frente a cuerpos que provienen del espacio exterior, el operativo se desarrollará entre noviembre de 2025 y enero de 2026, bajo una estricta coordinación científica internacional.

La Red Internacional de Alerta de Asteroides (IAWN) y el Minor Planet Center (MPC), adscrito a la Universidad de Harvard, encabezarán la misión de vigilancia. Estas instituciones recopilarán datos de observatorios de todo el mundo con el objetivo de descifrar los extraños pulsos y variaciones de brillo que el cometa ha emitido en las últimas semanas, ya que según los astrónomos, estos pulsos podrían indicar actividad interna inusual o una composición diferente a la de los cometas comunes.

Fases del protocolo y cronograma oficial de la NASA

El plan de acción de la NASA incluye una serie de etapas diseñadas para maximizar la precisión de las observaciones y coordinar esfuerzos internacionales. Entre las fechas destacadas se encuentran:

10 de noviembre : desarrollo de un taller técnico sobre astrometría de cometas.

25 de noviembre : reunión de lanzamiento con los equipos de observación.

Del 27 de noviembre al 27 de enero : campaña global de seguimiento.

3 de febrero: teleconferencia de cierre y análisis de resultados. Estas fases coincidirán con el periodo en que el 3I/ATLAS se acercará más al Sol y a la Tierra, lo que permitirá una observación más clara y detallada.

Foto: cometa 3I/ATLAS (C/2025 N1)

Pese a la activación del protocolo, los expertos han descartado cualquier posibilidad de impacto contra la Tierra. El propósito principal del operativo es mejorar las técnicas de defensa planetaria y fortalecer la cooperación entre agencias espaciales. La NASA enfatizó que este tipo de ejercicios permiten estar mejor preparados ante eventuales amenazas futuras, como asteroides o cometas de trayectoria incierta.