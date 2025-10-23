Se filtra video del robo al museo de Louvre en Francia

Suscríbete a nuestros canales

Este jueves 22 de octubre comenzó a circular por las redes sociales un video de unos cuantos segundos de uno de los momentos del robo al museo del Louvre, ubicado en la ciudad de París, capital de Francia. La autoridades comenzaron analizan la veracidad del clip que hasta ahora es clave para dar con los delincuentes que dieron un golpe al menor estilo de una película.

Cuándo fue el robo

El robo al Louvre generó el pasado domingo 19 de octubre a plena luz del día y es el suceso más destacado desde que desapareció la Mona Lisa en 1911. Las autoridades francesas cuestionan las medidas de seguridad de uno de los museo que tiene varios patrimonios mundiales y obras de artes invaluables.

Cómo fue el hecho

Según el nuevo ministro del Interior francés, Laurent Nuñez, la banda que irrumpió en la Galería Apolo el domingo era claramente profesional.

Los sujetos usaron un camión equipado con una escalera extensible, el cual estaba estacionado en una de las calles laterales al mueso de Louvre, subieron hasta el segundo piso y luego utilizaron una cortadora de vidrio para ingresar por una ventana, mismo lugar por donde salieron.

El funcionario detalló que es evidentemente habían estudiado el terreno de antemano, ya que el robo se llevó a cabo en siete minutos. Agregó que el "modus operandi" descaradamente simple pero eficaz.

Qué se robaron

El comunicado del Ministerio de Cultura de Francia detalló que los ladrones se llevaron ocho objetos, entre ellos diademas, collares, pendientes y broches. Las joyas habían pertenecido a la esposa de Napoleón, la emperatriz María Luisa; a su cuñada, la reina Hortensia de Holanda.

También se llevaron las prendas de la reina María Amelia, esposa del último rey de Francia, Luis Felipe, que reinó entre 1830 y 1848; y a la emperatriz Eugenia, esposa de Napoleón III, que reinó entre 1852 y 1870.

También se llevaron una corona de la emperatriz Eugenia, pero fue recuperada con daños cerca del museo después de que los ladrones aparentemente la dejaran caer.