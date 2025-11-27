Visa americana negada: Descubre los motivos y cómo averiguar la razón exacta

Suscríbete a nuestros canales

Solicitar una visa americana puede resultar en un rechazo, ya sea en la primera solicitud o en renovaciones, por ello, comprender los motivos detrás de la negativa y conocer las alternativas disponibles es esencial para planificar un nuevo intento. La clave está en la transparencia, la documentación completa y la preparación adecuada para la entrevista consular.

La determinación final recae sobre un oficial consular estadounidense, encargado de evaluar cada caso individualmente. Durante la entrevista, se analizan aspectos como el propósito del viaje, la situación laboral, los vínculos familiares y los antecedentes migratorios. La honestidad es fundamental, ya que cualquier información falsa puede derivar en un rechazo bajo la sección 212(a) de la Ley de Inmigración.

Códigos más comunes de rechazo

Existen dos códigos principales que explican la denegación de la visa:

Código 214(b): Rechazo frecuente por no demostrar lazos sólidos con el país de origen. Los factores clave incluyen:

Empleo estable.

Propiedades o bienes.

Familia cercana o compromisos académicos.

Código 221(g): Se aplica cuando falta información o se requiere documentación adicional. Puede implicar:

Solicitud incompleta.

Procesamiento administrativo adicional.

Opciones tras un rechazo

Si tu visa es negada, existen medidas para intentar nuevamente:

Presentar una nueva solicitud.

Pagar la tarifa correspondiente.

Programar una nueva entrevista.

Explicar cambios en circunstancias personales desde la solicitud anterior.

En el caso del 221(g), la información requerida debe entregarse dentro de un año para evitar un nuevo pago.

Consejos para aumentar la aprobación

Para mejorar las posibilidades de obtener la visa, se recomienda: