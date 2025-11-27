Requisitos de jubilación 2026: Conoce la edad actualizada para recibir pensión en Venezuela

Suscríbete a nuestros canales

El sistema de pensiones en Venezuela entra en un periodo de ajustes importantes para 2026, y es que, aunque la edad mínima de retiro permanece en 60 años para hombres y 55 para mujeres en el régimen general, se implementan controles más estrictos sobre la verificación de aportes, regularización de cotizaciones incompletas y uso de herramientas digitales para agilizar el proceso de acceso a la pensión.

En este contexto, el año 2026 se perfila como una etapa de transición, donde demostrar el derecho a la pensión se vuelve tan importante como cumplir la edad mínima legal para el retiro.

Las autoridades han priorizado mecanismos de gobernanza más eficientes. Entre los cambios destacan:

Digitalización de los registros de cotización y semanas trabajadas.

Incentivos para la formalización laboral.

Sanciones por incumplimiento de aportes.

Nuevas modalidades de pensión flexibles para quienes superan ampliamente los requisitos mínimos.

El acceso a pensiones depende principalmente de dos organismos:

IVSS (Instituto Venezolano de los Seguros Sociales): Gestiona el régimen contributivo general.

Tesorería de Seguridad Social: Administra jubilaciones del sector público y supervisa la recaudación patronal.

Otros actores, como ministerios, cajas de ahorro y sindicatos, también influyen en la regulación y sostenibilidad del sistema.

Edad legal y requisitos diferenciados

Para 2026, la edad mínima sigue siendo la misma: hombres 60 años y mujeres 55 años. En el sector público, se requiere acreditar al menos 25 años de servicio, con la certificación del empleador y validación por la Tesorería y el IVSS en caso de doble régimen, esta normativa permite planificar el retiro, aunque no garantiza automáticamente la aprobación de la pensión.