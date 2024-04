Tiroteo perpetrado en un club nocturno de Washington, DC, deja varios heridos

Recientemente, las autoridades estadounidenses informaron que al menos 6 personas resultaron heridas luego de un tiroteo que se originó en un club nocturno ubicado en el vecindario de Dupont Circle en Washington, DC.

El Departamento de Policía informó que los oficiales respondieron de inmediato a un tiroteo en la cuadra 1200 de Connecticut Ave Northwest 18th Street Northwest alrededor de las 11:30 PM del pasado viernes 26 de abril.

Luego del incidente, fueron halladas 6 víctimas de balas en el lugar. En este sentido, tres hombres y dos mujeres fueron trasladados a un centro de salud y presentaban lesiones que no exponen su vida, afirmó el subjefe del MPD, Ramey Kyle, en un audiovisual publicado en la red social X (anteriormente Twitter).

Además, un cuarto hombre fue atendido en el lugar tras presentar una herida leve, el mismo se negó a ser trasladado al hospital, de acuerdo a información suministrada por las autoridades.

De igual modo, Kyle, precisó que un sospechoso identificado como Rennwel Mantock, de 29 años, de Hyattsville, MD, fue detenido. Asimismo, fue recuperada un arma en la escena.

Según las investigaciones de los detectives, Mantock, abrió fuego luego de que los empleados lo sacaran del club nocturno por una disputa.

Por ende, Mantock fue aprehendido y se le imputan cargos de asalto con intención de matar, posesión de municiones no registradas y posesión de un arma de fuego no registrada, de acuerdo con el Departamento de Policía Metropolitana.

Asimismo, las autoridades policiales señalaron que el lugar es seguro y hasta el momento, no hay amenazas para la comunidad.

Cabe destacar que el Distrito de Columbia registra un incremento de los delitos violentos, los cuales ascendieron en un 39% durante el 2023, motivados principalmente por un alza de 35% de los homicidios.

Por último, el Departamento de Policía Metropolitana extendió su agradecimiento a la División de Uniformada de Servicio Secreto de los Estados Unidos por su asistencia en la escena del crimen.