Biden anuncia la posibilidad de un potencial debate con Trump

El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, informó el pasado viernes que existe la posibilidad de un debate televisivo con Donald Trump, su rival directo, de cara a las elecciones presidenciales del 5 de noviembre.

Se trata de la primera vez que el demócrata confiesa abiertamente que estaría dispuesto a enfrentarse con el republicano sobre un escenario, donde revelarían sus planes de acción en el país y otros asuntos relevantes, en caso de obtener la victoria en la contienda electoral de 2024.

Anteriormente, Biden había evitado comprometerse y había condicionado los debates con su rival, debido a su comportamiento.

Durante una entrevista en un programa radial denominado “The Howard Stern Show”, Biden, hizo el anuncio tras una pregunta del popular conductor de radio, Howard Stern. En el momento que Stern, lo cuestionó en relación a ello, Biden respondió contundentemente: “Lo haré, en algún lugar, no sé cuándo, pero estaré encantado de debatir con él”.

Hasta el momento, la campaña de Biden se había centrado en evitar un contexto similar motivado a la imposibilidad de Trump de respetar las condiciones establecidas. Por ende, no se había anunciado un debate explícito.

Este anuncio se origina justo en medio de las presiones de varias cadenas y agencias, quienes intentaban propiciar el debate, ente estas: The Associated Press, CBS, CNN, Fox y ABC; las cuales habían publicado este mes una carta abierta que exhortaba a ambos políticos a participar en debates televisivos durante la campaña.

En reiteradas oportunidades, Trum, ha declarado su postura al respecto, afirmando que desea iniciar un debate con Biden, ya sea “en cualquier momento y lugar”.

Por último, es importante mencionar que estas activades en EE.UU. son organizadas por la Comisión no partidista sobre Debates presidenciales, la cual ha fijado tres debates presidenciales para septiembre y octubre en Texas, Virginia y Utah.